ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

МВФ: мировую экономику в 2020 году постигнет самая сильная рецессия со времен Великой депрессии

23.04.2020 16:34 — Новости Экономики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

По прогнозам МВФ, мировую экономику в 2020 году постигнет самая сильная рецессия со времен Великой депрессии. В январе МВФ прогнозировал на этот год глобальный рост в 3,3 %. Однако с массовым переходом на карантин изменился и прогноз.

Кристалина Георгиева, директор-распорядитель МВФ: "Мы столкнулись с самым глубоким сокращением экономики со времен великой рецессии. В 2020 году мировой ВВП сократится на 3 %, и то, при условии, что к середине года будет достигнут прогресс в сдерживании болезни. Всего три месяца назад мы ожидали, что в 160 странах будет наблюдаться положительный рост доходов на душу населения. Сейчас мы ожидаем, что в 170 государствах будет наблюдаться отрицательная динамика".

Несмотря на пессимистичные прогнозы, в случае победы над вирусом в будущем году ожидается восстановление конъюнктуры рынка. По расчетам МВФ, экономический рост составит 5,8 % в сравнении с 2020-м.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По прогнозам МВФ, мировую экономику в 2020 году постигнет самая сильная рецессия со времен Великой депрессии. В январе МВФ прогнозировал на этот год глобальный рост...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Зампред Гродненского облисполкома Елена Бубенчик покинула свой пост
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

22.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
23.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика