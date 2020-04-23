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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так МВФ: мировую экономику в 2020 году постигнет самая сильная рецессия со времен Великой депрессии По прогнозам МВФ, мировую экономику в 2020 году постигнет самая сильная рецессия со времен Великой депрессии. В январе МВФ прогнозировал на этот год глобальный рост...

По прогнозам МВФ, мировую экономику в 2020 году постигнет самая сильная рецессия со времен Великой депрессии. В январе МВФ прогнозировал на этот год глобальный рост в 3,3 %. Однако с массовым переходом на карантин изменился и прогноз.Несмотря на пессимистичные прогнозы, в случае победы над вирусом в будущем году ожидается восстановление конъюнктуры рынка. По расчетам МВФ, экономический рост составит 5,8 % в сравнении с 2020-м.