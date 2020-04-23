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МВФ: мировую экономику в 2020 году постигнет самая сильная рецессия со времен Великой депрессии
23.04.2020 16:34 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTПо прогнозам МВФ, мировую экономику в 2020 году постигнет самая сильная рецессия со времен Великой депрессии. В январе МВФ прогнозировал на этот год глобальный рост в 3,3 %. Однако с массовым переходом на карантин изменился и прогноз.
Кристалина Георгиева, директор-распорядитель МВФ: "Мы столкнулись с самым глубоким сокращением экономики со времен великой рецессии. В 2020 году мировой ВВП сократится на 3 %, и то, при условии, что к середине года будет достигнут прогресс в сдерживании болезни. Всего три месяца назад мы ожидали, что в 160 странах будет наблюдаться положительный рост доходов на душу населения. Сейчас мы ожидаем, что в 170 государствах будет наблюдаться отрицательная динамика".
Несмотря на пессимистичные прогнозы, в случае победы над вирусом в будущем году ожидается восстановление конъюнктуры рынка. По расчетам МВФ, экономический рост составит 5,8 % в сравнении с 2020-м.
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По прогнозам МВФ, мировую экономику в 2020 году постигнет самая сильная рецессия со времен Великой депрессии. В январе МВФ прогнозировал на этот год глобальный рост...
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