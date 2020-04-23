Румас: ЕАЭС не должен повторить судьбу прототипов экономического союза

Источник материала: Tut.by

Странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) нужно честно договариться по основным вопросам, чтобы не повторить судьбу «целого ряда прототипов экономического союза». Об этом заявил 23 апреля премьер-министр Беларуси Сергей Румас на внеочередном заседании Евразийского межправсовета в формате видеоконференции.



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На заседание совета вынесен проект Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.

Сергей Румас напомнил, что разработка проекта документа была поручена лидерами стран ЕАЭС еще в декабре 2018 года. Его должны были представить на утверждение президентам до конца 2019 года. «К сожалению, мы этот срок нарушили», — констатировал Румас. Он выразил надежду, что лидеры государств ЕАЭС на заседании 19 мая утвердят проект Стратегических направлений.

Глава белорусского правительства не стал судить, насколько проект документа соответствует принятию «амбициозных решений по развитию интеграции, расширению областей экономического сотрудничества». Но «многие действительно амбициозные предложения усилиями отдельных экспертов исключены, даже не дойдя до рассмотрения на высоком уровне», сказал он. А по целому ряду мер «приняты максимально мягкие формулировки, но только практика реализация стратегических направлений покажет, как далеко мы сможем продвинуться в тех или иных интеграционных сферах», считает белорусский премьер.

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Глава правительства Беларуси признал, что проект Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года — это «сложный компромисс сторон».

— Однако в тех сферах, которые являются краеугольными для создания и функционирования действительного экономического союза мы должны честно и открыто договариваться, чтобы не повторить судьбу целого ряда прототипов экономического союза, — сказал Румас.

Ключевой темой обсуждения премьер-министрами пяти стран ЕАЭС должны были стать тарифы на услуги по транспортировке газа на территории союза.

В феврале Беларусь подписала контракт с «Газпромом» на поставку газа в страну и его транспортировку через территорию республики на 2020 год. Контрактные объемы поставок и транзита сохранены на уровне 2019 года, как и цены — 127 долларов за 1 тыс. куб. м. Однако недавно цены на газ на мировом рынке упали вместе с ценами на нефть.

14 апреля Александр Лукашенко в ходе рабочей встречи членов Высшего Евразийского экономического совета предложил президенту России Владимиру Путину оперативно рассмотреть вопрос цены на природный газ.

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