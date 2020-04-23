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Новшества по микрозаймам защитят права потребителей, заключенные договоры скорректируют
23.04.2020 — Новости Экономики | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
После вступления указа №394 в силу 27 апреля ограничиваются суммы процентов и неустойки, которые могут быть начислены по договорам микрозайма. Проценты за весь срок пользования микрозаймом не могут превышать его двукратной суммы. Совокупный размер штрафов за время действия договора микрозайма не может превысить половину предоставленного финансирования.
Сохраняется норма о том, что гражданин может досрочно погасить микрозайм без каких-либо штрафных санкций.
Расширяется спектр услуг, которые могут оказывать ломбарды. Если раньше они занимались исключительно предоставлением микрозаймов, то сейчас получают еще 3 дополнительные функции. Так, они смогут заниматься хранением вещей, комиссионнной торговлей, скупкой вещей для последующей продажи.
Автоломбарды смогут предоставлять микрозаймы под залог автомобилей без оставления автомобилей самому автоломбарду. Раньше человек должен был оставить свой автомобиль ломбарду, сейчас он может получить взаймы деньги, оформив залог и уехав на своем автомобиле.
Указом №394 расширяется перечень лиц, которые могут быть членами потребительского кооператива.
С 27 апреля ограничен так называемый возвратный лизинг. Ранее нарекания вызывали договоры возвратного лизинга бытовой техники, когда граждане думали, что они получают деньги взаймы, но заключался другой гражданско-правовой договор. При исполнении этого договора возникали трудности. Теперь ограничена возможность договоров возвратного лизинга в отношении бытовой техники, его можно заключить только в отношении авто или недвижимости.
Кроме того, ужесточаются требования к рекламе микрофинансовой деятельности. Теперь при рекламе нужно указать не только содержание продукта, процентные ставки, но и сделать ссылку на законодательный акт, который позволяет конкретному субъекты хозяйствования регулярно предоставлять взаймы.
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