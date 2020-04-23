ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Новшества по микрозаймам защитят права потребителей, заключенные договоры скорректируют

23.04.2020 — Новости Экономики | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

Новшества по микрозаймам защитят права потребителей, заключенные договоры скорректируют
Новшества по микрозаймам защитят права клиентов микрофинансовых организаций, сообщил начальник главного управления регулирования некредитных финансовых организаций Национального банка Дмитрий Набздоров сегодня во время онлайн-брифинга о вступлении в силу указа от 23 октября 2019 года №394 «О предоставлении и привлечении займов».

«Нормы указа №394 призваны улучшить условия деятельности микрофинансовых организаций, снизить издержки компаний, повысить защищенность физических лиц (клиентов микрофинансовых организаций. — Прим. БЕЛТА). Поэтому рекомендации Нацбанка — заключать договор непосредственно в рамках указа №394, потому что именно в этом случае права заемщика максимально защищены, и у Нацбанка есть все необходимые механизмы для защиты прав потребителей таких микрофинансовых услуг», — отметил Дмитрий Набздоров.

После вступления указа №394 в силу 27 апреля ограничиваются суммы процентов и неустойки, которые могут быть начислены по договорам микрозайма. Проценты за весь срок пользования микрозаймом не могут превышать его двукратной суммы. Совокупный размер штрафов за время действия договора микрозайма не может превысить половину предоставленного финансирования.

Сохраняется норма о том, что гражданин может досрочно погасить микрозайм без каких-либо штрафных санкций.

«Новации распространяются как на вновь заключенные договоры микрозайма, там и на ранее заключенные. Микрофинансовым организациям дано 2 месяца, чтобы привести все ранее заключенные договоры в соответствие с новыми положениями», — пояснил представитель Нацбанка.

Расширяется спектр услуг, которые могут оказывать ломбарды. Если раньше они занимались исключительно предоставлением микрозаймов, то сейчас получают еще 3 дополнительные функции. Так, они смогут заниматься хранением вещей, комиссионнной торговлей, скупкой вещей для последующей продажи.

Автоломбарды смогут предоставлять микрозаймы под залог автомобилей без оставления автомобилей самому автоломбарду. Раньше человек должен был оставить свой автомобиль ломбарду, сейчас он может получить взаймы деньги, оформив залог и уехав на своем автомобиле.

Указом №394 расширяется перечень лиц, которые могут быть членами потребительского кооператива.

Новацией является то, что все микрофинансовые организации должны иметь сайт в интернете. Там должна быть размещена информация об условиях предоставления микрозаймов, минимальной и максимальной процентной ставке, возможности досрочно погасить займ без штрафных санкций. «Это сделано, чтобы человек мог дистанционно изучить сайт и оценить, стоит ли заключать договор с этой организацией, устраивают ли его условия, а уже потом приступать к заключению договора», — отметил Дмитрий Набздоров.

С 27 апреля ограничен так называемый возвратный лизинг. Ранее нарекания вызывали договоры возвратного лизинга бытовой техники, когда граждане думали, что они получают деньги взаймы, но заключался другой гражданско-правовой договор. При исполнении этого договора возникали трудности. Теперь ограничена возможность договоров возвратного лизинга в отношении бытовой техники, его можно заключить только в отношении авто или недвижимости.

Кроме того, ужесточаются требования к рекламе микрофинансовой деятельности. Теперь при рекламе нужно указать не только содержание продукта, процентные ставки, но и сделать ссылку на законодательный акт, который позволяет конкретному субъекты хозяйствования регулярно предоставлять взаймы.

«Эта мера позволит исключить рекламу деятельности организаций, которые не имеют права в соответствии с законодательством предоставлять микрозаймы. Соответственно, если из этого сегмента часть клиентов перейдет в легальный сегмент ломбардной деятельности либо некоммерческих микрофинансовых организаций, это будет способствовать дальнейшему развитию микрофинансирования», — пояснил Дмитрий Набздоров.

По информации БелТА

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Comments are closed.

« Президент Беларуси провёл совещание о мерах по обеспечению устойчивой работы экономики и социальной сферы в условиях мировой эпидемиологической ситуации
Брестская область занесена на Республиканскую доску Почёта »
Новости дня
Новости экономики
 
Румас: ЕАЭС не должен повторить судьбу прототипов экономического союза
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

22.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
23.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика