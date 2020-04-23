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На полях Минской области активно идет сев кукурузы! К работам присоединились все районы
23.04.2020 19:08 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTВ Стародорожском под урожайную культуру отдали почти треть площадей. В агрофирме "Фаличи" в этом сезоне на полях работают новые сеялки отечественного производства.
Преимущество в том, что в почву вместе с семенами вносятся минеральные удобрения. Это позволит растению с первых дней получать питательные элементы по максимуму. Подробнее - Юлия Токарь.
В полях - новая техника
Розовые семена кукурузы - их протравили от проволочника, загружают в бункер, и новая сеялка выходит в поле. Преимущество современной машины отечественного производства в том, что в почву вместе с зерном попадают и минералы: фосфор с карбамидом. А это значит, что растение сразу получает питательные элементы.
Хозяйский подход приносит свои плоды
По-хозяйски управляет агрофирмой опытная Инна Атрощенко. Далеко не в женской сфере она почти четверть столетия. Прошла путь от ветврача и зоотехника до директора хозяйства. И вот теперь каждое утро начинается с осмотра стародорожских полей. Ведь в сельхозпредприятии, которое специализируется на животноводстве, успех зависит от богатого урожая кормов.
Несложная математика: в каждом литре молока - 600 граммов кормов. Вот и планка, на которую ровняются в "Фаличах".
За прошедший год на этой молочно-товарной ферме только одна корова дала семь с половиной тысяч тонн молока. Показатель - самый высокий в районе. В этом году планируют выход на 8 тысяч.
Обработка полей с озимыми культурами
Озимые здесь также под вниманием. На полях с рожью сейчас проводят химобработку от бурьяна. Вегетацию растений пока сдерживают ночные заморозки.
Сев гречихи начнется в середине мая
В Стародорожском районе готовят поля и к севу японского проса - пайзы. А с 15 мая начнутся работы с гречихой.
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В Стародорожском под урожайную культуру отдали почти треть площадей. В агрофирме "Фаличи" в этом сезоне на полях работают новые сеялки отечественного...
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