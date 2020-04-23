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На полях Минской области активно идет сев кукурузы! К работам присоединились все районы

23.04.2020 19:08 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

В  Стародорожском под  урожайную культуру  отдали почти треть площадей. В  агрофирме  "Фаличи" в этом сезоне  на полях работают новые  сеялки  отечественного производства. 

Преимущество в том, что в почву вместе с семенами  вносятся минеральные  удобрения. Это позволит растению с  первых дней получать  питательные элементы по максимуму. Подробнее - Юлия Токарь.

В полях - новая техника


Розовые семена кукурузы - их протравили от проволочника, загружают в бункер, и новая сеялка выходит в поле. Преимущество современной машины отечественного производства в том, что в почву вместе с зерном попадают и минералы: фосфор с карбамидом. А это значит, что растение сразу получает питательные элементы. 

Хозяйский подход приносит свои плоды


По-хозяйски управляет агрофирмой опытная Инна Атрощенко. Далеко не в женской сфере она почти четверть столетия. Прошла путь от ветврача и зоотехника до директора хозяйства. И вот теперь каждое утро начинается с осмотра стародорожских полей. Ведь в сельхозпредприятии, которое специализируется на животноводстве, успех зависит от богатого урожая кормов. 

Несложная математика: в каждом литре молока - 600 граммов кормов. Вот и планка, на которую ровняются в "Фаличах". 

За прошедший год на этой молочно-товарной ферме только одна корова дала семь с половиной тысяч тонн молока. Показатель - самый высокий в районе. В этом году планируют выход на 8 тысяч.

Обработка полей с озимыми культурами


Озимые здесь также под вниманием. На полях с рожью сейчас проводят химобработку от бурьяна. Вегетацию растений пока сдерживают ночные заморозки. 

Сев гречихи начнется в середине мая


В Стародорожском районе готовят поля и к севу японского проса - пайзы. А с 15 мая начнутся работы с гречихой. 

 
 
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В  Стародорожском под  урожайную культуру  отдали почти треть площадей. В  агрофирме  "Фаличи" в этом сезоне  на полях работают новые  сеялки  отечественного...
 
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