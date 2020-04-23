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В полях - новая техника

Хозяйский подход приносит свои плоды

Обработка полей с озимыми культурами

Сев гречихи начнется в середине мая

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На полях Минской области активно идет сев кукурузы! К работам присоединились все районы В Стародорожском под урожайную культуру отдали почти треть площадей. В агрофирме "Фаличи" в этом сезоне на полях работают новые сеялки отечественного...

В Стародорожском под урожайную культуру отдали почти треть площадей. В агрофирме "Фаличи" в этом сезоне на полях работают новые сеялки отечественного производства.Преимущество в том, что в почву вместе с семенами вносятся минеральные удобрения. Это позволит растению с первых дней получать питательные элементы по максимуму. Подробнее -Розовые семена кукурузы - их протравили от проволочника, загружают в бункер, и новая сеялка выходит в поле. Преимущество современной машины отечественного производства в том, что в почву вместе с зерном попадают и минералы: фосфор с карбамидом. А это значит, что растение сразу получает питательные элементы.По-хозяйски управляет агрофирмой опытная Инна Атрощенко. Далеко не в женской сфере она почти четверть столетия. Прошла путь от ветврача и зоотехника до директора хозяйства. И вот теперь каждое утро начинается с осмотра стародорожских полей. Ведь в сельхозпредприятии, которое специализируется на животноводстве, успех зависит от богатого урожая кормов.Несложная математика: в каждом литре молока - 600 граммов кормов. Вот и планка, на которую ровняются в "Фаличах".За прошедший год на этой молочно-товарной ферме только одна корова дала семь с половиной тысяч тонн молока. Показатель - самый высокий в районе. В этом году планируют выход на 8 тысяч.Озимые здесь также под вниманием. На полях с рожью сейчас проводят химобработку от бурьяна. Вегетацию растений пока сдерживают ночные заморозки.В Стародорожском районе готовят поля и к севу японского проса - пайзы. А с 15 мая начнутся работы с гречихой.