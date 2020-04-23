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Лукашенко назначил руководителей «Беллесбумпрома» и «Белшины»
23.04.2020 20:56 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 апреля рассмотрел кадровые вопросы: назначены руководители «Беллесбумпрома», «Белшины» и зампредседателя Гродненского облисполкома, сообщает пресс-служба главы государства.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 апреля рассмотрел кадровые вопросы: назначены руководители «Беллесбумпрома», «Белшины» и зампредседателя Гродненского...
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