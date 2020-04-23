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Лукашенко назначил руководителей «Беллесбумпрома» и «Белшины»

23.04.2020 20:56 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 апреля рассмотрел кадровые вопросы: назначены руководители «Беллесбумпрома», «Белшины» и зампредседателя Гродненского облисполкома, сообщает пресс-служба главы государства.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY
  • Председателем Белорусского производственно-торгового концерна лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности стал Михаила Касько. До этого он зан имал должность заместителя председателя концерна.
  • Генеральным директором ОАО «Белшина» назначен заместитель председателя Белорусского государственного концерна по нефти и химии Андрей Бунаков.
  • Президент дал согласие на назначение Виталия Неверы заместителем председателя Гродненского облисполкома. Он занимал должность председателя комитета государственного имущества в облисполкоме.
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 апреля рассмотрел кадровые вопросы: назначены руководители «Беллесбумпрома», «Белшины» и зампредседателя Гродненского...
 
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