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РФ отрицает запрет на поставки гречки в Беларусь

24.04.2020 07:00 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Россия не ограничивала поставки гречихи и гречневой крупы на рынки стран ЕАЭС, в том числе и в Беларусь, сообщает Минсельхоз РФ.

Напомним, Александр Лукашенко заявил, что «россияне отказались с нами работать, как это было в советские времена, когда мы там больше закупали гречихи: там больше произрастает, чем у нас». В связи с этим он поручил увеличить площади под гречихой.

Минсельхоз РФ отмечает, что Россия полностью обеспечивает внутренние потребности в гречке. В 2020 году ожидается увеличение посевных площадей гречихи на 51,6 тыс. га, до 858,2 тыс. га, сообщает «Интерфакс-Запад».

Беларусь откажется от импорта гречки из РФ, но она способна себя полностью обеспечить, заявил 23 апреля начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов.

Напомним, 1 апреля Беларусь на три месяца ввела запрет на вывоз отдельных видов товаров за пределы страны. Это предусмотрено постановлением Совета Министров.

Белорусы полностью обеспечили себя мясной, молочной продукцией, крупами и мукой, сообщили в марте в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия. Таким образом в ведомстве отреагировали на запрет вывоза из России круп. В конце марта оно сообщило, что запасов круп в стране хватит до нового урожая, зерна достаточно и в государственном резерве.

Кроме того, белорусское правительство еще одним постановлением ограничило повышение цен на товары и услуги в Беларуси. Государственным и частным компаниям, а также индивидуальным предпринимателям необходимо не допускать роста цен и тарифов более чем на 0,5% ежемесячно.

 

 
 
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Россия не ограничивала поставки гречихи и гречневой крупы на рынки стран ЕАЭС, в том числе и в Беларусь, сообщает Минсельхоз РФ.
 
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