|
РФ отрицает запрет на поставки гречки в Беларусь
24.04.2020 07:00 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Россия не ограничивала поставки гречихи и гречневой крупы на рынки стран ЕАЭС, в том числе и в Беларусь, сообщает Минсельхоз РФ.
Напомним, Александр Лукашенко заявил, что «россияне отказались с нами работать, как это было в советские времена, когда мы там больше закупали гречихи: там больше произрастает, чем у нас». В связи с этим он поручил увеличить площади под гречихой.
Минсельхоз РФ отмечает, что Россия полностью обеспечивает внутренние потребности в гречке. В 2020 году ожидается увеличение посевных площадей гречихи на 51,6 тыс. га, до 858,2 тыс. га,
Беларусь откажется от импорта гречки из РФ, но она способна себя полностью обеспечить,
Напомним, 1 апреля Беларусь на три месяца
Белорусы полностью обеспечили себя мясной, молочной продукцией, крупами и мукой,
Кроме того, белорусское правительство еще одним постановлением ограничило повышение цен на товары и услуги в Беларуси. Государственным и частным компаниям, а также индивидуальным предпринимателям необходимо не допускать роста цен и тарифов более чем на 0,5% ежемесячно.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Россия не ограничивала поставки гречихи и гречневой крупы на рынки стран ЕАЭС, в том числе и в Беларусь, сообщает Минсельхоз РФ.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)