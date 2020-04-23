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Аграрии Витебского региона приступили к севу льна-долгунца

23.04.2020 21:57 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

В Беларуси стартовал льняной сезон. Переждав ночные заморозки, приступили к севу долгунца и аграрии Витебского региона. Самые большие площади здесь возделывает Дубровенский льнозавод. Большую часть отдают под сорта белорусской селекции. Есть и новинки: "рубин" и "талер" - премьеры этого сезона. Задача - размножить и выращивать в промышленных масштабах. 

Ольга Масловская - о премудростях льняного поля. Рассказ об истории долгунца на Дубровенщине директор местного льнозавода начинает в отреставрированном здании Днепровской мануфактуры. В начале века здесь находилась одна из крупнейших текстильных фабрик Российской империи. Правда, специализация была другой: здесь перерабатывали хлопок. Но традиции крепкого производства остались. Дубровенский льнозавод первым в регионе модернизировал линии переработки льнотресты. Первым попробовал импортные сорта долгунца, первым апробирует новинки от института льна.

Аграрии Витебского региона приступили к севу льна-долгунца
 


Сырьевая зона Дубровенского льнозавода - 2800 га


Сырьевая зона - почти три тысячи гектаров. До начала сева по полям прошли культиваторы - агрономический прием по "закрытию" в почве необходимой льну влаги. Бункеры сеялок наполнили еще в первой декаде апреля, но вернувшиеся холода вынудили притормозить. Лен любит комфорт, и заморозки на почве - не для него. Дождавшись тепла, механизаторы вышли в поле. Засеяна треть площадей. 

Аграрии Витебского региона приступили к севу льна-долгунца


Лен высаживают на одном поле не чаще, чем раз в 7 лет 


Прошло семь лет, прежде чем льноводы вернулись на это поле. Чаще высаживать лен на одном и том же участке нельзя - в почве накапливаются губительные для культуры болезни. Сейчас высевают отечественный сорт "грант". Под него отвели больше половины площадей. Пока на поле закладывают основу будущего урожая, в цехах идет переработка льнотресты, заготовленной в прошлом сезоне. Две линии работают в круглосуточном режиме семь дней в неделю.  Не просто заготовить, но и сберечь качество льнотресты на месяцы. Осенью льнозавод начал строительство нового хранилища - четвертого. Сдача объекта совсем скоро. Под крышу, которая надежно укроет выращенный урожай от дождя и снега, положат 3 тысячи тонн льнотресты. 
 
 
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В Беларуси стартовал льняной сезон. Переждав ночные заморозки, приступили к севу долгунца и аграрии Витебского региона. Самые большие площади здесь возделывает...
 
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