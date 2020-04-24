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«Жилье для белорусов не станет доступней». Что хорошо, а что не очень в указе президента об ипотеке
24.04.2020 08:02 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
16 апреля Александр Лукашенко
Понятие ипотеки в нашей стране не новое. Еще летом 2008 года в Беларуси был принят Закон «Об ипотеке», когда цены на недвижимость были на 30% выше современного рынка.
- Большая часть свода правил кредитования сделок, обеспечиваемых недвижимостью, установлена данным Законом, а вновь принятый Указ лишь дополняет его. Но это не делает его «номенклатурным» документом, ведь им вводится ряд новшеств, императивных норм высшей юридической силы, - говорит управляющий партнeр группы компаний ViVa InvestЮрий Жарков.
Банки получили первоочередное право удовлетворять свои требования за счет залога жилья
Сегодня банки также берут в залог жилье, но просят предоставить и другие способы обеспечения кредита, например, поручительство. Но многим кредитополучателям сложно найти поручителей, особенно учитывая, что они подписывают договор на срок до 20 лет и берут на себя обязательства по возврату банку кредитных средств. Это тормозит процесс получения кредита, и многие люди по этой причине не могут им воспользоваться.
Согласно новому указу, банки в случае ненадлежащего исполнения кредитополучателем обязательств по кредитному договору, будут удовлетворять свои требования за счет залога жилья (имущества), переданного в ипотеку, в первую очередь.
Кроме того, есть случаи, когда жилье выступает в качестве залога не только у банков. По указу требования других кредиторов, обеспеченные залогом жилья, будут удовлетворяться после полного погашения долгов банка.
- Этим ипотека отличается от классического кредита, где залог недвижимости не является основным или единственным способом обеспечения обязательств заемщика, - говорит Юрий Жарков. - При этом указом банки не ограничены в правах использовать и другие способы обеспечения, например, то же самое поручительство, которое может быть востребовано на этапе после погашения пороговой суммы задолженности или (что, вероятно, будет более редким случаем) – при недостаточности первичного залога при его реализации.
Когда банк может изъять заложенное имущество?
В указе прописан механизм, в каких случаях банк может изымать заложенное имущество. Согласно документу, это происходит, если одновременно нарушены два существенных условия кредитного договора. Первое - если задолженность по основной сумме долга превышает 10% от суммы предоставленного кредита. Второе - если просроченная задолженность по основной сумме долга и процентам за пользование кредитом составляет более 90 дней (в случае смерти кредитополучателя - более 9 месяцев).
- Первое условие – принципиально новое, - уточняет Юрий Жарков. - Эта норма указывает на стремление законодателя заинтересовать банки на работу с ипотекой. Остается надеяться, что ипотечная ставка, которая все еще остается загадкой, заинтересует граждан – это было бы справедливо для баланса и жизнеспособности системы ипотечного кредитования.
Поможет ли ипотека разогреть рынок вторичного жилья
В Указе прописано, что предметом ипотеки может выступать только готовое зарегистрированное жилье, в том числе приобретенное на вторичном рынке жилой недвижимости. При этом ипотека будет распространяться также на земельный участок, на котором оно расположено.
Директор агентства недвижимости «Эксперт» Павел Астапеня считает, что количество кредитных договоров на покупку жилья на вторичном рынке не увеличится, тем более это не произойдет сейчас - на фоне общего серьезного падения количества сделок.
- По предварительным оценкам, в апреле по отношению к марту этого года количество сделок на вторичном рынке снизится ориентировочно на 60%. Если в последние месяцы кредитные сделки на рынке составляли порядка 30% от общего их количества, то в апреле их будет не более 20%, - уточняет директор агентства «Эксперт».
Указ прошел мимо «долевки»
В Указе говорится, что использовать в качестве залога жилье, которое на момент оформления кредитного договора находилось в стадии строительства, не допускается.
В этой связи Юрий Жарков обращает внимание на то, что некоторые банки и до принятия нового указа отказывались принимать в залог кредитуемые квартиры, не зарегистрированные в Едином государственном регистре недвижимого имущества, прав не наго и сделок с ним. Однако стороны не были ограничены в правах оформить договор ипотеки после завершения строительства, а соответствующее обязательство прописать в кредитном договоре в дополнение к поручительству.
- Таким образом, в новом указе просматривается попытка ограничить в правах на ипотеку участников рынка долевого строительства. С одной стороны, это не даст «покинуть сцену» системе классического кредитования, которая по-прежнему будет доступна на рынках и готового, и строящегося жилья. Второй при этом станет для нее целевым основным конкурентом в виде программ рассрочки, предлагаемых застройщиками, которые в настоящее время уже весьма близки по срокам к банковским, - высказывает свою точку зрения Юрий Жарков.
С другой стороны, считает эксперт, фокусировка ипотеки на рынке готового жилья может показаться оправданной мерой на пути формирования относительно низкой ставки. В этом случае снижается риск банка и связанная с ним часть премии, закладываемая в стоимость кредитных средств.
- Вместе с тем, с большой долей вероятности можно ожидать, что к моменту старта первой ипотечной программы данный казус будет разрешен в пользу рынка долевого строительства, - полагает Юрий Жарков. - Ипотечная программа не влияет на цену построенной квартиры, а вот ограничение долевого строительства влияет, ведь в этом случае в стоимость квартиры включаются издержки, связанные с привлечением и обслуживанием кредита на строительство жилого дома, только привлекает его не разобщенная в финансовом смысле группа дольщиков, а застройщик.
Цена ипотеки
Павел Астапеня говорит о том, что ипотечные ставки зависят не от рынка и желания людей покупать недвижимость, а от дешевизны или дороговизны денег в экономике.
- Деньги в нашей экономике дорогие. Это подтверждает и Нацбанк, определяя ставку рефинансирования. Несмотря на то, что в последние годы она постоянно снижалась, тем не менее, остается еще достаточно высокой, - уточняет Павел Астапеня. – В Западной Европе ставка гораздо ниже, чем в Беларуси. Поэтому в этих странах низкие процентные ставки по всем кредитам, в том числе по ипотечным. В Беларуси они тоже низкие, если сопоставлять с ценой денег в нашей экономике. Но они высокие в абсолютном выражении для людей. Поэтому как бы не украшали слово ипотека, все равно количество ипотечных кредитов и ставки будут такие же, как и сейчас. Не стоить ожидать, что ипотека приведет к бурному росту кредитных сделок.
Юрий Жарков также говорит о том, что размер ставки зависит от характеристик национальной экономики, в том числе инфляции и ставки рефинансирования, а также от возможностей и желания бюджета компенсировать разницу от рыночных ставок по кредитам, если ставка будет определяться как льготная.
- Цена ипотеки и ее доступность для населения и привлекательность для банков остается краеугольным камнем вопроса, который власти и рынок пытаются решить с 2008 года. Объективно, в нынешних условиях неопределенности, ожидать эффективного решения этого главного вопроса в ближайшей перспективе не стоит, - считает эксперт.
Когда заработает указ?
Указ вступит в силу через 6 месяцев после его официального опубликования. За это время в его развитие должна быть разработана нормативно-правовая база. От качества и содержания правовых норм и будет зависеть быстрота и полнота решения жилищного вопроса для каждого конкретного человека.
В то же время Юрий Жарков считает, что страна действительно находится на пороге запуска ипотечных программ. Однако без адресной поддержки со стороны государства определенных проектов, как это делается в Российской Федерации, мечта об ипотеке может не сбыться. Это будет один из способов финансирования приобретения жилья, наряду с рассрочкой от застройщика и классическим кредитом на приобретение и строительство жилья, который к тому же (если обратиться к опыту соседних стран) не является доминирующим.
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