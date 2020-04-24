«Жилье для белорусов не станет доступней». Что хорошо, а что не очень в указе президента об ипотеке

Банки получили первоочередное право удовлетворять свои требования за счет залога жилья

Сегодня банки также берут в залог жилье, но просят предоставить и другие способы обеспечения кредита, например, поручительство. Но многим кредитополучателям сложно найти поручителей, особенно учитывая, что они подписывают договор на срок до 20 лет и берут на себя обязательства по возврату банку кредитных средств. Это тормозит процесс получения кредита, и многие люди по этой причине не могут им воспользоваться.

Согласно новому указу, банки в случае ненадлежащего исполнения кредитополучателем обязательств по кредитному договору, будут удовлетворять свои требования за счет залога жилья (имущества), переданного в ипотеку, в первую очередь.

Кроме того, есть случаи, когда жилье выступает в качестве залога не только у банков. По указу требования других кредиторов, обеспеченные залогом жилья, будут удовлетворяться после полного погашения долгов банка.

- Этим ипотека отличается от классического кредита, где залог недвижимости не является основным или единственным способом обеспечения обязательств заемщика, - говорит Юрий Жарков. - При этом указом банки не ограничены в правах использовать и другие способы обеспечения, например, то же самое поручительство, которое может быть востребовано на этапе после погашения пороговой суммы задолженности или (что, вероятно, будет более редким случаем) – при недостаточности первичного залога при его реализации.

Когда банк может изъять заложенное имущество?

В указе прописан механизм, в каких случаях банк может изымать заложенное имущество. Согласно документу, это происходит, если одновременно нарушены два существенных условия кредитного договора. Первое - если задолженность по основной сумме долга превышает 10% от суммы предоставленного кредита. Второе - если просроченная задолженность по основной сумме долга и процентам за пользование кредитом составляет более 90 дней (в случае смерти кредитополучателя - более 9 месяцев).

- Первое условие – принципиально новое, - уточняет Юрий Жарков. - Эта норма указывает на стремление законодателя заинтересовать банки на работу с ипотекой. Остается надеяться, что ипотечная ставка, которая все еще остается загадкой, заинтересует граждан – это было бы справедливо для баланса и жизнеспособности системы ипотечного кредитования.