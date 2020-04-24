В Брестском горисполкоме - новый зампред. Что нам о нем известно?

Источник материала: Tut.by

Виталий Щерба стал новым заместителем председателя Брестского горисполкома, пишет «Вечерний Брест».



Фото: Николай Чеберкус, Вечерний Брест

Щерба будет курировать социальную сферу — образование, медицину, культуру, спорт и туризм, идеологию и другие направления.

Виталий Константинович Щерба родился в 1982 году в Бресте. Окончил истфак БрГУ. Трудился учителем, директором СШ № 24, начальником управления по образованию Московского района. Окончил Академию управления при Президенте Республики Беларусь в 2015 году.

Место заместителя председателя горисполкома оставалось вакантным после назначения Андрея Филановича главой администрации Московского района Бреста.