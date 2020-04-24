ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Брестском горисполкоме - новый зампред. Что нам о нем известно?

24.04.2020 08:38 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Виталий Щерба стал новым заместителем председателя Брестского горисполкома, пишет «Вечерний Брест».


Фото: Николай Чеберкус, Вечерний Брест

Щерба будет курировать социальную сферу — образование, медицину, культуру, спорт и туризм, идеологию и другие направления.

Виталий Константинович Щерба родился в 1982 году в Бресте. Окончил истфак БрГУ. Трудился учителем, директором СШ № 24, начальником управления по образованию Московского района. Окончил Академию управления при Президенте Республики Беларусь в 2015 году.

Место заместителя председателя горисполкома оставалось вакантным после назначения Андрея Филановича главой администрации Московского района Бреста.

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Место заместителя председателя горисполкома оставалось вакантным после назначения Андрея Филановича главой администрации Московского района Бреста.
 
Новости дня
Новости экономики
 
МТС Cloud: безопасный доступ к частным облакам без использования интернета
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

23.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
24.04.2020
Новости Волковыска
Полымя
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика