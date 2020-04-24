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В Брестском горисполкоме - новый зампред. Что нам о нем известно?
24.04.2020 08:38 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Виталий Щерба стал новым заместителем председателя Брестского горисполкома,
Щерба будет курировать социальную сферу — образование, медицину, культуру, спорт и туризм, идеологию и другие направления.
Виталий Константинович Щерба родился в 1982 году в Бресте. Окончил истфак БрГУ. Трудился учителем, директором СШ № 24, начальником управления по образованию Московского района. Окончил Академию управления при Президенте Республики Беларусь в 2015 году.
Место заместителя председателя горисполкома оставалось вакантным после назначения Андрея Филановича главой администрации Московского района Бреста.
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Место заместителя председателя горисполкома оставалось вакантным после назначения Андрея Филановича главой администрации Московского района Бреста.
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