«Гомсельмаш» в I квартале поставил на внешние рынки более 270 комбайнов и машинокомплектов

Источник материала: Газета Авангард

«Гомсельмаш» в первом квартале этого года поставил на внешние рынки более 270 самоходных комбайнов и машинокомплектов к ним, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе предприятия.





«Всего в первом квартале предприятия холдинга «Гомсельмаш» отгрузили потребителям более 400 единиц техники», — отметил первый заместитель генерального директора — директор по реализации и развитию управляющей компании холдинга Виктор Славашевич. При этом за пределы Беларуси поставлено 278 самоходных комбайнов и машинокомплектов к ним. В списке стран, куда отправлена техника, — Россия, Казахстан, Украина, Молдова. В белорусские хозяйства поступили 136 единиц.

«В общей сложности отгрузка к аналогичному периоду 2019 года увеличилась на 373%», — отметили на предприятии. Выполнены и другие показатели, в том числе доходная часть платежного баланса.

Холдинг «Гомсельмаш» — один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники, входящий в число лидеров мирового рынка комбайнов и других сложных сельхозмашин. Сегодня под брендом «Палессе» производитель выпускает модельные ряды зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, початкоуборочные и картофелеуборочные комбайны, косилки и другую сельхозтехнику. Комбайны «Палессе» работают на полях России, Украины, Казахстана, Чехии, Словакии, Румынии, Болгарии, Аргентины, Бразилии, Китая, Республики Корея, стран Балтии. Компания имеет широкую товаропроводящую сеть, совместные предприятия и сборочные производства.