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Польша наращивает поставки нефти из Саудовской Аравии

24.04.2020 09:38 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Саудовская нефть с апреля льется рекой в Европу. Белорусские власти неоднократно изъявляли желание купить ее для переработки. И вот сейчас это может быть самый удобный момент. 


Фото: Reuters

В Северо-Западной Европе Saudi Aramco установила контрактную стоимость апрельских партий Arab Light на уровне скидки 10,25 долларов к Brent, в то время как в марте скидка на сорт в регионе составляла лишь 2,25 долларов, пишет ценовое агентство Argus.

Саудовская Аравия также предложила страдающим от убытков переработчикам в Европе отсрочку платежей вплоть до 90 дней, сообщает Reuters.

Поставки выросли на заводы Shell, Total, австрийской OMV, испанских Repsol и Cepsa и других. Отгрузки саудовской нефти в Нидерланды, где находятся крупные нефтехранилища, в апреле могут составить около 1,42 млн тонн, что вдвое больше мартовского уровня. За этот период общий объем партий Urals, напротив, снизится на 41%, до менее 935 тыс. тонн.

По данным Argus, Saudi Aramco в апреле нарастила экспорт в Польшу: в порт Гданьск, как ожидается, поступит почти 500 тыс. тонн по сравнению с 398 тыс. тонн в марте, по данным Vortexa. В начале апреля в Гданьск была поставлена только одна партия Urals объемом 66,5 тыс. тонн, приобретенная еще в марте. В прошлом месяце в Польшу поступило пять морских партий Urals общим объемом почти 377 тыс. тонн, по данным Vortexa. Впрочем, основные объемы российской нефти продолжат прокачиваться в Польшу по трубопроводу «Дружба» в рамках долгосрочных контрактов.

Александр Лукашенко неоднократно угрожал России использовать реверсные возможности «Дружбы» для поставки в Беларусь саудовской или американской нефти через порт Гданьска.

В марте после развала сделки ОПЕК+ появилась информация, что Беларусь ведет переговоры с Саудовской Аравией о поставке нефти.

14 апреля Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси установило тариф на транспортировку нефти из Польши на Мозырский НПЗ.

В «Белнефтехиме» пока не детализируют данную информацию, не говорят о сроках, объемах и поставщиках.

В феврале польский оператор нефтепровода «Дружба» PERN сообщил о решении технически подготовить трубопровод к транспортировке нефти из Плоцка в Адамово, по сути — в сторону Беларуси.

«Мы не комментируем наши коммерческие отношения посредством СМИ», — заявили ТАСС 23 апреля в пресс-службе PERN на вопрос о взаимоотношениях с Беларусью.

В апреле крупнейшие российские нефтяные компании возобновили поставки нефти на НПЗ в Мозыре и Новополоцке после трехмесячного перерыва.

 
 
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Александр Лукашенко неоднократно угрожал России использовать реверсные возможности «Дружбы» для поставки в Беларусь саудовской или американской нефти через...
 
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