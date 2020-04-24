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Польша наращивает поставки нефти из Саудовской Аравии
24.04.2020 09:38 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Саудовская нефть с апреля льется рекой в Европу. Белорусские власти неоднократно изъявляли желание купить ее для переработки. И вот сейчас это может быть самый удобный момент.
В Северо-Западной Европе Saudi Aramco установила контрактную стоимость апрельских партий Arab Light на уровне скидки 10,25 долларов к Brent, в то время как в марте скидка на сорт в регионе составляла лишь 2,25 долларов, пишет ценовое агентство
Саудовская Аравия также предложила страдающим от убытков переработчикам в Европе отсрочку платежей вплоть до 90 дней, сообщает
Поставки выросли на заводы Shell, Total, австрийской OMV, испанских Repsol и Cepsa и других. Отгрузки саудовской нефти в Нидерланды, где находятся крупные нефтехранилища, в апреле могут составить около 1,42 млн тонн, что вдвое больше мартовского уровня. За этот период общий объем партий Urals, напротив, снизится на 41%, до менее 935 тыс. тонн.
По данным
Александр Лукашенко неоднократно угрожал России использовать реверсные возможности «Дружбы» для поставки в Беларусь саудовской или американской нефти через порт Гданьска.
В марте после развала сделки ОПЕК+
14 апреля Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси
В «Белнефтехиме» пока не детализируют данную информацию, не говорят о сроках, объемах и поставщиках.
В феврале польский оператор нефтепровода «Дружба» PERN сообщил о решении технически подготовить трубопровод к транспортировке нефти из Плоцка в Адамово, по сути — в сторону Беларуси.
«Мы не комментируем наши коммерческие отношения посредством СМИ», — заявили
В апреле крупнейшие российские нефтяные компании возобновили поставки нефти на НПЗ в Мозыре и Новополоцке после трехмесячного перерыва.
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Александр Лукашенко неоднократно угрожал России использовать реверсные возможности «Дружбы» для поставки в Беларусь саудовской или американской нефти через...
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