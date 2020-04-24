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Доля безналичных платежей в стране заметно прибавляет

24.04.2020 12:06 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

По сравнению с прошлым годом в  первом  квартале 2020  доля безнала добавила более 4 % и относительно наличных расчетов составила почти 60 % (58,7 %). По количеству безналичные операции также лидируют - в первом  квартале их было 90,5 % (449,9 млн) и только 9,5 % операций (47,5 млн) пришлось на наличные. 

 
 
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По сравнению с прошлым годом в  первом  квартале 2020  доля безнала добавила более 4 % и относительно наличных расчетов составила почти 60 % (58,7 %). По количеству...
 
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