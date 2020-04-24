Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Доля безналичных платежей в стране заметно прибавляет По сравнению с прошлым годом в первом квартале 2020 доля безнала добавила более 4 % и относительно наличных расчетов составила почти 60 % (58,7 %). По количеству...

По сравнению с прошлым годом в первом квартале 2020 доля безнала добавила более 4 % и относительно наличных расчетов составила почти 60 % (58,7 %). По количеству безналичные операции также лидируют - в первом квартале их было 90,5 % (449,9 млн) и только 9,5 % операций (47,5 млн) пришлось на наличные.