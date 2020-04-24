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Беларусь ограничивает ввоз птицы из региона Болгарии из-за птичьего гриппа

24.04.2020 — Новости Экономики | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Беларусь ограничивает ввоз птицы из региона Болгарии из-за птичьего гриппа

Беларусь ограничивает ввоз птицы из Кырджалийской области Болгарии из-за птичьего гриппа. Такая информация размещена на сайте Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода, сообщает БЕЛТА.

По информации Всемирной организации здравоохранения животных, на территории этого региона Болгарии зарегистрированы случаи заболевания птиц высокопатогенным гриппом. В связи с этим с 27 апреля вводятся временные ограничения на ввоз в Беларусь из Кырджалийской области Болгарии живой птицы, инкубационного яйца, мяса птицы, яичного порошка, меланжа, альбумина и других пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера, охотничьих трофеев (пернатая дичь), другой продукции.

 

Беларусь ограничивает ввоз птицы из американской Южной Каролины из-за птичьего гриппа

Беларусь ограничивает ввоз птицы из штата Южная Каролина США из-за птичьего гриппа. Такая информация размещена на сайте Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода, сообщает БЕЛТА.

По данным Всемирной организации здравоохранения животных, на территории этого региона Соединенных Штатов Америки зарегистрированы случаи заболевания птиц высокопатогенным гриппом. В связи с этим с 27 апреля вводятся временные ограничения на ввоз в Беларусь из Южной Каролины живой птицы, инкубационного и пищевого яйца, мяса птицы, яичного порошка, меланжа, альбумина и других пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера, охотничьих трофеев (пернатая дичь), другой продукции.

Приостанавливаются все ранее выданные разрешения на ввоз указанных товаров в Беларусь из этого региона.

В департаменте информируют о необходимости принять дополнительные меры по биологической защите птицеводческих объектов всех форм собственности.

Грипп птиц — контагиозная болезнь, характеризующаяся угнетением, отеками, поражением органов дыхания, пищеварения. Экономический ущерб от него велик в связи с массовой гибелью заболевших птиц, необходимостью жестких карантинных и ветеринарно-санитарных мероприятий, включая уничтожение больной птицы.

 

https://www.belta.by

 
 
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