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Ученые-аграрии дают отмашку на посадку картофеля
24.04.2020 12:36 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTТемпература почвы плюс 8, а впереди большие выходные. Ученые-аграрии дают отмашку на посадку картофеля. Как рассказали в НПЦ Академии наук по картофелеводству и овощеводству, оптимальный срок - неделя-полторы. К слову, уже скоро как на приусадебных участках, так в промышленных масштабах наш второй хлеб можно будет выращивать с фиолетовой и розовой мякотью. В таком картофеле, говорят специалисты, в разы больше антиоксидантов, чем в привычных клубнях. В этом году его отдадут на испытания. По подсчетам специалистов, каждый белорус съедает в год 183 килограмма картошки. Это больше всех в мире. В нашей продовольственной корзине полсотни сортов второго хлеба белорусской селекции.
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Температура почвы плюс 8, а впереди большие выходные. Ученые-аграрии дают отмашку на посадку картофеля. Как рассказали в НПЦ Академии наук по картофелеводству и...
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