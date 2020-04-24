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Лес - богатство Беларуси

Проект указа предлагает новшества для внутреннего рынка

Белорусские дома прижились во Франции

Проект указа отправили на доработку

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ведение лесного хозяйства и реализацию древесины обсудили сегодня во Дворце Независимости К разговору пригласили вице-премьеров, министра лесного хозяйства и главу госконтроля. На рассмотрение вынесли проект указа, который призван обновить правила...

На рассмотрение вынесли проект указа, который призван обновить правила реализации древесины на внутреннем рынке.продолжит.Эти ели на территории Дворца Независимости еще молодые. А вот средний возраст деревьев в нашей стране - 56 лет. Да, специалисты и это просчитывают! Кстати, по показателю лесистости Беларусь входит в первую десятку европейских государств.Лесной фонд нашей страны - это больше 9,5 миллионов гектаров. Чтобы было проще понять масштабы - это 96 тысяч квадратных километров.Это как вся территория Португалии, Сербии или Австрии. И примерно, как три Бельгии. Настоящее богатство и главное - возобновляемый ресурс. Правда, пользуемся им мы не всегда эффективно. А ведь лес - это и здоровье, и экономика.Что предлагают обновить в указе: это правила игры на внутреннем рынке. Как, кому и какие объемы продавать. Через биржу или нет. Но Президент настойчив: любые решения должны приносить пользу.Что до внешнего рынка, то здесь пример рачительного использования ресурса - это экспорт исключительно готовой продукции из древесины. Это - небольшой французский городок Вильрю. Здесь целый квартал белорусских деревянных домов, сделали их в Шклове. Такой опыт Президент ставит в пример.Проект указа Президент поручил доработать. Как уже после рассказал вице-премьер журналистам, сделать это постараются за неделю, даже не смотря на выходные. Это ведь в интересах лесной отрасли.Кстати, и сам Александр Лукашенко недавно анонсировал - выходные проведет с пользой. Во время завтрашнего субботника и сам отправится высаживать деревья.