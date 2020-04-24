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Ведение лесного хозяйства и реализацию древесины обсудили сегодня во Дворце Независимости
24.04.2020 15:48 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
На рассмотрение вынесли проект указа, который призван обновить правила реализации древесины на внутреннем рынке. Ольга Макей продолжит.
Лес - богатство БеларусиЭти ели на территории Дворца Независимости еще молодые. А вот средний возраст деревьев в нашей стране - 56 лет. Да, специалисты и это просчитывают! Кстати, по показателю лесистости Беларусь входит в первую десятку европейских государств.
Лесной фонд нашей страны - это больше 9,5 миллионов гектаров. Чтобы было проще понять масштабы - это 96 тысяч квадратных километров.
Это как вся территория Португалии, Сербии или Австрии. И примерно, как три Бельгии. Настоящее богатство и главное - возобновляемый ресурс. Правда, пользуемся им мы не всегда эффективно. А ведь лес - это и здоровье, и экономика.
Проект указа предлагает новшества для внутреннего рынка
Что предлагают обновить в указе: это правила игры на внутреннем рынке. Как, кому и какие объемы продавать. Через биржу или нет. Но Президент настойчив: любые решения должны приносить пользу.
Юрий Назаров, заместитель премьер-министра Беларуси: "Нынешнюю систему нужно подстроить под существующие реалии жизни. Нынешние правила действуют с 2007 года. И сегодня некоторые их положения отрицательно сказываются на работе модернизированных деревообрабатывающих предприятий и эффективности лесохозяйственной отрасли в целом".
Белорусские дома прижились во Франции
Что до внешнего рынка, то здесь пример рачительного использования ресурса - это экспорт исключительно готовой продукции из древесины. Это - небольшой французский городок Вильрю. Здесь целый квартал белорусских деревянных домов, сделали их в Шклове. Такой опыт Президент ставит в пример.
Проект указа отправили на доработку
Проект указа Президент поручил доработать. Как уже после рассказал вице-премьер журналистам, сделать это постараются за неделю, даже не смотря на выходные. Это ведь в интересах лесной отрасли.
Кстати, и сам Александр Лукашенко недавно анонсировал - выходные проведет с пользой. Во время завтрашнего субботника и сам отправится высаживать деревья.
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К разговору пригласили вице-премьеров, министра лесного хозяйства и главу госконтроля. На рассмотрение вынесли проект указа, который призван обновить правила...
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