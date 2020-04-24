3 в 1: А1 открыл предзаказ на новую «Smart-кассу» со встроенным POS-терминалом

А1 предлагает для предварительного заказа обновленную версию устройства «Smart-касса», способную заменить сразу 3 устройства. Теперь решение включает не только полноценный кассовый аппарат с сенсорным дисплеем и принтером для печати чеков, но еще и встроенный POS-терминал для работы с любыми видами банковских карт. Таким образом, с его помощью можно проводить все операции, необходимые для ведения кассового учета и принятия наличных и безналичных платежей.

« Smart-касса » – это полноценное комплексное решение для малого и среднего бизнеса, а также мобильного крупного бизнеса, которое позволяет фиксировать денежные расчеты между покупателем и продавцом, печатать чеки и пересылать в электронном виде необходимые данные в налоговые органы согласно требованиям законодательства Республики Беларусь. Все данные шифруются криптографической защитой, что обеспечивает безопасность транзакций.

Компактный аппарат оснащен многофункциональным программным обеспечением, предназначенным для того, чтобы анализировать продажи, принимать платежи разными способами, контролировать наличные в кассе, оценивать результативность работы кассира, устанавливать скидки, настраивать поля чека.

Простой и понятный интерфейс «Smart-кассы» поможет быстро разобраться в аппарате даже новичку. Новое предложение от А1 идеально подойдет для работы различных служб доставки, объектов выездной торговли, небольших торговых точек и салонов услуг.

Сделать предзаказ на обновленную версию «Smart-кассы» могут клиенты компании А1 из числа юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые готовы подключиться или обслуживаются на тарифных планах линейки « Бизнес Анлим ». Для этого им следует оставить заявку, перейдя по следующей ссылке , после чего с ними свяжется ответственный сотрудник компании.