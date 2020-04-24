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3 в 1: А1 открыл предзаказ на новую «Smart-кассу» со встроенным POS-терминалом
24.04.2020 14:14 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
А1 предлагает для предварительного заказа обновленную версию устройства «Smart-касса», способную заменить сразу 3 устройства. Теперь решение включает не только полноценный кассовый аппарат с сенсорным дисплеем и принтером для печати чеков, но еще и встроенный POS-терминал для работы с любыми видами банковских карт. Таким образом, с его помощью можно проводить все операции, необходимые для ведения кассового учета и принятия наличных и безналичных платежей.
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Компактный аппарат оснащен многофункциональным программным обеспечением, предназначенным для того, чтобы анализировать продажи, принимать платежи разными способами, контролировать наличные в кассе, оценивать результативность работы кассира, устанавливать скидки, настраивать поля чека.
Простой и понятный интерфейс «Smart-кассы» поможет быстро разобраться в аппарате даже новичку. Новое предложение от А1 идеально подойдет для работы различных служб доставки, объектов выездной торговли, небольших торговых точек и салонов услуг.
Сделать предзаказ на обновленную версию «Smart-кассы» могут клиенты компании А1 из числа юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые готовы подключиться или обслуживаются на тарифных планах линейки «
Подробности – на официальных страницах A1 в социальных сетях Facebook, через удобный онлайн-чат на сайте
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А1 предлагает для предварительного заказа обновленную версию устройства «Smart-касса», способную заменить сразу 3 устройства.
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