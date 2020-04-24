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Лукашенко позволил «Стеклозаводу «Неман» не возвращать банку долги 20 лет
24.04.2020 16:46 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко оказал господдержку «Стеклозаводу «Неман» в Березовке Лидского района. Соответствующий указ № 144 он подписал 24 апреля, сообщает пресс-служба президента.
В частности, завод освобожден от уплаты налога на недвижимость и земельного налога с 1 апреля 2020 по 31 декабря 2044 года. Часть объектов недвижимости, принадлежащих предприятию, будет безвозмездно передана в собственность Лидскому району.
«Неман» при наличии собственного капитала будет ежегодно осуществлять эмиссию акций дополнительного выпуска в счет погашения образовавшейся на 1 мая 2020 года задолженности перед «Белагропромбанком». Сумма, на которую увеличивается уставный фонд в связи с эмиссией акций, должна быть не больше разницы между стоимостью чистых активов и суммой уставного и резервных фондов предприятия и не должна превышать 20% его уставного фонда, говорится в сообщении пресс-службы президента.
При отсутствии у «Стеклозавода «Неман» собственного капитала для эмиссии акций банку будет предложено предоставить отсрочку до 1 января 2041 года и рассрочку с 1 января 2041 по 31 декабря 2044 года по погашению задолженности.
17 апреля Александр Лукашенко
Президент, в частности, отметил, что на предприятии организован выпуск стекловаты, на которую огромный спрос на рынке, это импортозамещающая продукция. «Поэтому я принял решение о строительстве еще одного цеха здесь. Деньги мы найдем для этого. Но самое главное, что та продукция, которую вы будете производить, она нужна не только на внутреннем, но и на внешнем рынке», — сказал глава государства.
Лукашенко пообещал рассмотреть и вопрос отсрочки платежей по долговым обязательствам предприятия. «Вы же понимаете, медикам и всем надо платить, и лекарства надо покупать — все это за бюджетные деньги. А чтобы вам долги отсрочить, это надо туда, где вы взяли, положить за счет кого-то. Мы вас поддержим в этом плане, но имейте в виду, что вам надо упираться», — сказал он.
В ноябре 2019 года премьер-министр Беларуси Сергей Румас
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Александр Лукашенко оказал господдержку «Стеклозаводу «Неман» в Березовке Лидского района. Соответствующий указ № 144 он подписал 24 апреля, сообщает пресс-служба...
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