Лукашенко позволил «Стеклозаводу «Неман» не возвращать банку долги 20 лет

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко оказал господдержку «Стеклозаводу «Неман» в Березовке Лидского района. Соответствующий указ № 144 он подписал 24 апреля, сообщает пресс-служба президента.



Фото: president.gov.by/

В частности, завод освобожден от уплаты налога на недвижимость и земельного налога с 1 апреля 2020 по 31 декабря 2044 года. Часть объектов недвижимости, принадлежащих предприятию, будет безвозмездно передана в собственность Лидскому району.

«Неман» при наличии собственного капитала будет ежегодно осуществлять эмиссию акций дополнительного выпуска в счет погашения образовавшейся на 1 мая 2020 года задолженности перед «Белагропромбанком». Сумма, на которую увеличивается уставный фонд в связи с эмиссией акций, должна быть не больше разницы между стоимостью чистых активов и суммой уставного и резервных фондов предприятия и не должна превышать 20% его уставного фонда, говорится в сообщении пресс-службы президента.

При отсутствии у «Стеклозавода «Неман» собственного капитала для эмиссии акций банку будет предложено предоставить отсрочку до 1 января 2041 года и рассрочку с 1 января 2041 по 31 декабря 2044 года по погашению задолженности.

17 апреля Александр Лукашенко посетил «Стеклозавод Неман» в Березовке и заявил о расширении производства. «Вы молодцы, что работаете. У вас есть перспектива», — подчеркнул белорусский лидер.

Уголовные дела и сложная ситуация. Что известно о стеклозаводе «Неман»

Президент, в частности, отметил, что на предприятии организован выпуск стекловаты, на которую огромный спрос на рынке, это импортозамещающая продукция. «Поэтому я принял решение о строительстве еще одного цеха здесь. Деньги мы найдем для этого. Но самое главное, что та продукция, которую вы будете производить, она нужна не только на внутреннем, но и на внешнем рынке», — сказал глава государства.

Лукашенко пообещал рассмотреть и вопрос отсрочки платежей по долговым обязательствам предприятия. «Вы же понимаете, медикам и всем надо платить, и лекарства надо покупать — все это за бюджетные деньги. А чтобы вам долги отсрочить, это надо туда, где вы взяли, положить за счет кого-то. Мы вас поддержим в этом плане, но имейте в виду, что вам надо упираться», — сказал он.

В ноябре 2019 года премьер-министр Беларуси Сергей Румас говорил , что при годовой выручке от реализации продукции около 40 млн рублей в настоящее время общая сумма долгов «Немана» составляет 200 млн рублей.