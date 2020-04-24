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Как снижение цен на нефть отразится на белорусской экономике. Мнение эксперта

24.04.2020 20:28 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Поставки в Беларусь не нарушены, сейчас прорабатывается график на май. Такое заявление сделал нам концерн "Белнефтехим" на фоне резкого падения спроса на нефть во всем мире. А вот предложение  выше в разы: сырье просто некуда разгружать,  большая часть танкеров кучкуется у портов. Аналитики прогнозируют: в ближайшие время хранилища будут переполнены. Напомним, несколько дней назад за покупку нефти готовы были даже доплачивать. Почему так произошло и какие прогнозы? Мы спросили у финансового аналитика Валерия Полховского (видео). 

 
 
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Поставки в Беларусь не нарушены, сейчас прорабатывается график на май. Такое заявление сделал нам концерн "Белнефтехим" на фоне резкого падения спроса на нефть во...
 
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