«Почему мы должны возмещать недополученную прибыль застройщика?» Дольщикам ЖК «Новоселье» выставили доплаты за уже купленные квартиры

«Получается, что дольщики оплачивают изменившуюся прибыль застройщика из-за ошибки проектной организации»

— В феврале 2020 года я заключила договор долевого строительства с УКСом Минского района на строительство квартиры в агрогородке Новоселье. Стоимость «квадрата» на тот момент составляла 1850 рублей, — рассказала дольщица Светлана. — Я заплатила сразу всю сумму и стала ждать, когда дольщикам начнут выдавать ключи от квартир. Но вместо этого мне пришло допсоглашение о необходимости доплаты в размере 4223,12 рубля.

В дополнительном соглашении, которое мне пришло просто по почте, указано, что проектировщик допустил ошибку в расчетах общей площади дома. При этом экономические показатели на весь дом не изменились, но общая площадь уменьшилась, и получилось, что стоимость квадратного метра дороже. Я не знаю, в какой момент это было обнаружено. Как мне объясняли в УКСе, ошибка произошла, потому что проектировщик дал общую площадь дома с учетом внешних стен, а надо было учитывать лишь внутренний периметр. Виноватых, конечно, в итоге нет, а разницу оплатить должны дольщики.

Теперь, когда УКСу потребовались доплаты, допсоглашение просто пришло на почту, без каких-либо разъяснений и подробных обоснований. Читайте, мол, и сами разбирайтесь.

— Что будет, если вы не подпишете это дополнительное соглашение?

— Я спросила в УКСе (дозвониться самой получилось только с 4-го раза), и мне сказали, что тогда со мной в одностороннем порядке будет расторгнут договор долевого строительства. Деньги вернут, в белорусских рублях, конечно же. С учетом выросшего курса я уже потеряю немало денег, тем более в договоре прописано, что за досрочное расторжение по инициативе дольщика на любом этапе предусмотрен штраф в размере 75 базовых величин,— пояснила Светлана. — В договоре прописано, что если площадь квартиры увеличивается, то дольщик обязан доплатить разницу застройщику. В связи с пересчетом площадь некоторых квартир действительно увеличилась, но эти изменения не больше 0,5 квадратного метра. Почему я должна заплатить 4223,12 рубля?

Все основные изменения касаются только прибыли застройщика. Получается, что дольщики оплачивают изменившуюся прибыль застройщика из-за ошибки проектной организации? В договоре долевого строительства именно такого условия изменения цены квадратного метра нет.

В указе №473 «О долевом строительстве» от 10 декабря 2018 года указано, что застройщик вправе изменить цену договора в случае изменения прогнозных индексов цен в строительстве в нормативный срок строительства или в дополнительный срок строительства при отсутствии вины застройщика в продлении этого срока. Еще одна веская причина изменения стоимости «квадрата» со стороны застройщика — изменение законодательства об уплате косвенных налогов в указанные сроки, если они оказали влияние на цену договора. Ни одна из этих причин не касается нашего случая.