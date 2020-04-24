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Минский городской технопарк пополняется новыми резидентами

24.04.2020 08:50 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Место, где монетизируют интеллектуальные разработки. Минский городской технопарк пополняется резидентами. Для этого летом сдадут новое производственное здание. Сами компании получают не только цеха и офисы, но главное - административную поддержку со стороны города. Так, одна из них производит кофетабы. Разработка позволяет наслаждаться всегда свежим напитком в чашке и, следовательно, не использовать кофемашину. Кстати, зерно доставляют напрямую в столицу от фермеров со всего мира. Минск также поддерживает самых молодых интеллектуалов и изобретателей. Специально для них через год построят Национальный детский технопарк. 

 
Теги: Минск
 
 
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Место, где монетизируют интеллектуальные разработки. Минский городской технопарк пополняется резидентами. Для этого летом сдадут новое производственное здание....
 
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