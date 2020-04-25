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«Субботник - это то доброе, что мы взяли из того периода». Лукашенко сажает лес в Петриковском районе

25.04.2020 12:02 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко проводит субботник в Петриковском районе.

В телеграм-канале «Пул Первого» появилось фото президента на субботнике.


Фото: телеграм-канал «Пул Первого»

— Кстати, лес высаживают в Петриковском районе, на юге страны, — сообщает канал.

— Субботник — это то доброе, что мы взяли из того периода и не только. Вот вся идеология. Ничего не выбрасывать. Чтим свою историю, берем лучшее. Ну и актуализируем на фоне сегодняшних событий, — сказал Александр Лукашенко.

Напомним, президент традиционно в конце апреля проводит несколько дней в загрязненных районах. На берегу Припяти в Петриковском районе у Александра Лукашенко есть резиденция. Он рассказывал, что здесь рыбачит.

— Я, правда, такой рыбак, как и охотник, но иногда детство вспоминаю: сяду, попробую… Там рыбы не было, на Припяти. И вот за это время палец сунешь — за палец рыба хватает. Я лично 57 килограмм сома вытащил! 57, 24 и 7 килограмм — три сома поймал", — говорил он на одном из совещаний.

 
 
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В телеграм-канале «Пул Первого» появилось фото президента на субботнике.
 
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