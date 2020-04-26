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Интервью первого вице-премьера Дмитрия Крутого

26.04.2020 22:22 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

О том, на что может рассчитывать бизнес и не только, наш корреспондент Светлана Лукьянюк спросила у первого вице-премьера Дмитрия Крутого (видео).
 
 
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О том, на что может рассчитывать бизнес и не только, наш корреспондент Светлана Лукьянюк спросила у первого вице-премьера Дмитрия Крутого (видео).
 
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