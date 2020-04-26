|
В правительстве рассказали, успела ли наша страна запастись нефтью по низким ценам
26.04.2020 16:02 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Белорусские нефте-перерабатывающие заводы загружены почти на 100%. Об этом сообщил первый заместитель премьер-министра Дмитрий Крутой,
— Нефть стоит копейки. Как-то мы вырулили из того, что нас волновало еще совсем недавно? — поинтересовалась журналист у первого заместителя премьер-министра.
— Мы, действительно, оперативно воспользовались этой ситуацией, восстановили все резервы, все емкости, — отметил Дмитрий Крутой.
На вопрос, какая сейчас загруженность НПЗ, он ответил: «Загруженность близка к 100%».
Напомним, 20 апреля на нефтяном рынке опять случился «апокалипсис». Фьючерсы на американскую нефть WTI
Все началось с того, что 20 апреля цена на майский фьючерс (проще говоря, это контракт, в котором прописываются цены и сроки поставок) американского сорта WTI
Ранее Александр Лукашенко,
— Надо мобилизоваться, надо знать, сколько сможем хранить в хозяйствах топлива, сколько на базах — в районах, областях. Надо купить нефтепродукты и заполнить хранилища, — считает президент.
В апреле высокопоставленные чиновники оценили готовность нефтебазы «Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт» в Фаниполе к формированию стратегического запаса нефти и нефтепродуктов. Здесь находится один из самых крупных складов хранения топлива в стране,
В концерне «Белнефтехим» не стали говорить, сколько сырья уже удалось закупить, лишь сообщили, что «ведется работа в рамках задачи по приобретению 2 млн тонн нефти». Ранее белорусские власти хотели купить весь этот объем в России.
При этом российская компания «Транснефть» (оператор нефтепровода «Дружба») 21 апреля сообщила о планах поставки в Беларусь в апреле 1,5 млн тонн нефти, рассказал
В апреле Беларусь также купила два танкера нефти (170 тыс. тонн) у альтернативных поставщиков через порты Одесса и Клайпеда. Плюс к этому до сих пор не возобновлен экспорт белорусской нефти. А это еще около 130−140 тыс. тонн в общую корзину.
Что касается планов на май, то «Белнефтехим» находится «в процессе планирования». «Сейчас идет оценка ситуации, прорабатываются варианты, исходя из потребностей заводов», —
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские нефте-перерабатывающие заводы загружены почти на 100%. Об этом сообщил первый заместитель премьер-министра Дмитрий Крутой, передает ОНТ. По его словам,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)