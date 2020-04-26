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Повышенное пособие по безработице и прибавка семьям с детьми. Совмин готовит новый пакет соцподдержки

27.04.2020 06:03 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Правительство работает над очередными пакетами поддержки экономики и соцсферы. Напомним, на этой неделе власти анонсировали первый такой пакет, в планах — еще как минимум два. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Беларуси Дмитрий Крутой, передает телеканал ОНТ. Среди мер поддержки, которые касаются соцсферы, — увеличение размера пособия по безработице тем, кто потеряет работу во втором квартале этого года, а также дополнительная помощь семьям с детьми.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Дмитрий Крутой отметил, что рынок труда ожидают непростые времена. В этой ситуации правительство намерено поддержать тех, кто потеряет работу. Для тех, кто окажется безработным во втором квартале этого года, планируют увеличить размер пособия по безработице — до бюджета прожиточного минимума (с 1 мая этот показатель вырастет почти до 247 рублей). Сейчас максимальный размер пособия по безработице составляет 54 рубля, а среднее — меньше 30 рублей.

Предложение по повышению пособия по безработице, по словам Дмитрия Крутого, уже направили на рассмотрение президента. Первый заместитель премьер-министра Беларуси отметил, что поднять размер этих выплат решили, чтобы стимулировать безработных регистрироваться в службе занятости. Напомним, при отказе от двух предложений по подходящей работе снимают с учета по безработице и перестают, соответственно, выплачивать пособие. Это же правило будет касаться и повышенного пособия.

Среди других мер по соцподдержке — матпомощь людям, у которых низкие доходы и которые получают государственную адресную социальную помощь. В первую очередь — семьям с детьми. «Доплата на каждого члена семьи будет увеличена до бюджета прожиточного минимума», — сообщил Дмитрий Крутой. По его словам, выплаты увеличатся примерно на 50−55 рублей на одного человека. Суммарно на этот социальный блок намерены направить около 300 миллионов рублей.

Правительство также предлагает поддержать работников тех предприятий, которые вынужденно находятся в простое, а также тех, кого наниматели перевели на неполную занятость. Этим работникам доплатят до минимальной зарплаты, которая сейчас составляет 375 рублей.

 
 
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Правительство работает над очередными пакетами поддержки экономики и соцсферы. Напомним, на этой неделе власти анонсировали первый такой пакет, в планах - еще как...
 
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