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"Цену на нефть опустили до нуля роботы". Мнение аналитика Андрея Мовчана

26.04.2020 22:50 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

"Цену на нефть опустили до нуля роботы". Материалы с таким громким заголовком на неделе публиковали российские интернет-СМИ. Это цитата известного российского аналитика Андрея Мовчана. За ней  логичное и подробное объяснение, почему черное золото стоит и всегда будет стоить положительных денег. Отрицательные суммы (как мы уже убедились) - это скорее про финансовые инструменты спекулянтов, которые зарабатывают деньги на бирже и на изменениях цен. Без спекуляций этот рынок представить уже невозможно. Об этом говорил и Президент. Нефтяные державы в настоящее время уже даже не скрывают, в какие игры играют и какие цели ставят. К сожалению, повлиять на это мы не можем. А вот что сделать можно и даже нужно, так это приспособить экономику страны к тому, чтобы не понести потерь. 

Нефть почти бесплатно - возможно ли это в долгосрочном сценарии? И что будет дальше с сырьевыми экономиками? Наш корреспондент Антон Малюта задал эти вопросы аналитику Андрею Мовчану по видеосвязи (видео). 
 
 
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"Цену на нефть опустили до нуля роботы". Материалы с таким громким заголовком на неделе публиковали российские интернет-СМИ. Это цитата известного российского...
 
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