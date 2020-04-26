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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Цену на нефть опустили до нуля роботы". Мнение аналитика Андрея Мовчана "Цену на нефть опустили до нуля роботы". Материалы с таким громким заголовком на неделе публиковали российские интернет-СМИ. Это цитата известного российского...

"Цену на нефть опустили до нуля роботы". Материалы с таким громким заголовком на неделе публиковали российские интернет-СМИ. Это цитата известного российского аналитика Андрея Мовчана. За ней логичное и подробное объяснение, почему черное золото стоит и всегда будет стоить положительных денег. Отрицательные суммы (как мы уже убедились) - это скорее про финансовые инструменты спекулянтов, которые зарабатывают деньги на бирже и на изменениях цен. Без спекуляций этот рынок представить уже невозможно. Об этом говорил и Президент. Нефтяные державы в настоящее время уже даже не скрывают, в какие игры играют и какие цели ставят. К сожалению, повлиять на это мы не можем. А вот что сделать можно и даже нужно, так это приспособить экономику страны к тому, чтобы не понести потерь.Нефть почти бесплатно - возможно ли это в долгосрочном сценарии? И что будет дальше с сырьевыми экономиками? Наш корреспондент Антон Малюта задал эти вопросы аналитикупо видеосвязи