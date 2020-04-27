Для многодетных семей в Чижовке-6А построят еще 236 квартир. Стоимость «квадрата» — от $497

ГПО «Минскстрой предлагает дольщикам поучаствовать в строительстве двух многоквартирных домов в микрорайоне Чижовка-6А, оба расположены в границах ул. Уборевича—Чижевских—Корзюки.

Жилой дом №3 по генплану — это 19-этажная высотка на 132 квартиры в конструкциях серии М-111-90 МАПИД. В здании предусмотрено техническое подполье, теплый технический чердак, встроенное помещение товарищества собственников на первом этаже. Всего в доме запроектировано квартир:

57 однокомнатных;

57 двухкомнатных;

18 трехкомнатных.

Квартиры продаются сразу с внутренней отделкой: стены и перегородки — акриловая краска (ванны и санузлы), оклейка обоями (жилые комнаты), покрытие полов — плитка керамическая для пола (ванны и санузлы), линолеум на теплозвукоизолирующей подоснове (жилые комнаты, прихожие, кладовые, кухня, коридоры).

Для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий (преимущественно многодетных семей), стоимость квартир составляет:

1312,22 рубля за «квадрат»(для нормируемой жилой площади);

1980 рублей за «квадрат» (для площади, превышающей нормируемую).

Первоначальный взнос при условии оплаты согласно графику платежей составляет 20% от стоимости объекта долевого строительства — оплата должна быть произведена в течение 20 дней с момента заключения договора долевого строительства.