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Для многодетных семей в Чижовке-6А построят еще 236 квартир. Стоимость «квадрата» — от $497
27.04.2020 08:02 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В газете «Звязда» опубликована проектная декларация сразу по двум строящимся жилым домам в микрорайоне Чижовка-6А. Все
ГПО «Минскстрой предлагает дольщикам поучаствовать в строительстве двух многоквартирных домов в микрорайоне Чижовка-6А, оба расположены в границах ул. Уборевича—Чижевских—Корзюки.
Жилой дом №3 по генплану — это 19-этажная высотка на 132 квартиры в конструкциях серии М-111-90 МАПИД. В здании предусмотрено техническое подполье, теплый технический чердак, встроенное помещение товарищества собственников на первом этаже. Всего в доме запроектировано квартир:
Квартиры продаются сразу с внутренней отделкой: стены и перегородки — акриловая краска (ванны и санузлы), оклейка обоями (жилые комнаты), покрытие полов — плитка керамическая для пола (ванны и санузлы), линолеум на теплозвукоизолирующей подоснове (жилые комнаты, прихожие, кладовые, кухня, коридоры).
Для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий (преимущественно многодетных семей), стоимость квартир составляет:
Первоначальный взнос при условии оплаты согласно графику платежей составляет 20% от стоимости объекта долевого строительства — оплата должна быть произведена в течение 20 дней с момента заключения договора долевого строительства.
Жилой дом №4а по генплану — это 9-этажная высотка на 104 квартиры в конструкциях серии М-464-У1.М. В здании предусмотрено техническое подполье, теплый технический чердак, встроенное помещение товарищества собственников на первом этаже. Всего в доме запроектировано квартир:
Квартиры продаются сразу с внутренней отделкой: стены и перегородки — акриловая краска (ванны и санузлы), оклейка обоями (жилые комнаты), покрытие полов — плитка керамическая для пола (ванны и санузлы), линолеум на теплозвукоизолирующей подоснове (жилые комнаты, прихожие, кладовые, кухня, коридоры).
Для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий (преимущественно многодетных семей), стоимость квартир составляет:
Первоначальный взнос при условии оплаты согласно графику платежей составляет 25% от стоимости объекта долевого строительства — оплата должна быть произведена в течение 20 дней с момента заключения договора долевого строительства.
Напомним,
В соседнем микрорайоне Чижовка-6 построят 5 домов: один столбик и четыре 9-этажки. Всего будет 560 квартир.
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В газете «Звязда» опубликована проектная декларация сразу по двум строящимся жилым домам в микрорайоне Чижовка-6А. Все квартиры здесь предназначены для граждан,...
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