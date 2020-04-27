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Для многодетных семей в Чижовке-6А построят еще 236 квартир. Стоимость «квадрата» — от $497

27.04.2020 08:02 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В газете «Звязда» опубликована проектная декларация сразу по двум строящимся жилым домам в микрорайоне Чижовка-6А. Все квартиры здесь предназначены для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, преимущественно многодетных семей. 

Для многодетных семей в Чижовке-6А построят еще 236 квартир. Стоимость «квадрата» — от 7

Для многодетных семей в Чижовке-6А построят еще 236 квартир. Стоимость «квадрата» — от 7

ГПО «Минскстрой предлагает дольщикам поучаствовать в строительстве двух многоквартирных домов в микрорайоне Чижовка-6А, оба расположены в границах ул. Уборевича—Чижевских—Корзюки.  

Жилой дом №3 по генплану — это 19-этажная высотка на 132 квартиры в конструкциях серии М-111-90 МАПИД. В здании предусмотрено техническое подполье, теплый технический чердак, встроенное помещение товарищества собственников на первом этаже. Всего в доме запроектировано квартир: 

  • 57 однокомнатных;
  • 57 двухкомнатных;
  • 18 трехкомнатных. 

Квартиры продаются сразу с внутренней отделкой: стены и перегородки — акриловая краска (ванны и санузлы), оклейка обоями (жилые комнаты), покрытие полов — плитка керамическая для пола (ванны и санузлы), линолеум на теплозвукоизолирующей подоснове (жилые комнаты, прихожие, кладовые, кухня, коридоры).

Для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий (преимущественно многодетных семей), стоимость квартир составляет:

  • 1312,22 рубля за «квадрат»(для нормируемой жилой площади);
  • 1980 рублей за «квадрат» (для площади, превышающей нормируемую).

Первоначальный взнос при условии оплаты согласно графику платежей составляет 20% от  стоимости объекта долевого строительства — оплата должна быть произведена в течение 20 дней с момента заключения договора долевого строительства.


Для многодетных семей в Чижовке-6А построят еще 236 квартир. Стоимость «квадрата» — от 7

Жилой дом №4а по генплану — это 9-этажная высотка на 104 квартиры в конструкциях серии М-464-У1.М. В здании предусмотрено техническое подполье, теплый технический чердак, встроенное помещение товарищества собственников на первом этаже. Всего в доме запроектировано квартир:  

  • 24 однокомнатных;
  • 50 двухкомнатных;
  • 30 трехкомнатных.

Квартиры продаются сразу с внутренней отделкой: стены и перегородки — акриловая краска (ванны и санузлы), оклейка обоями (жилые комнаты), покрытие полов — плитка керамическая для пола (ванны и санузлы), линолеум на теплозвукоизолирующей подоснове (жилые комнаты, прихожие, кладовые, кухня, коридоры). 

Для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий (преимущественно многодетных семей), стоимость квартир составляет:

  • 1237,73 рубля за «квадрат»(для нормируемой жилой площади);
  • 1980 рублей за «квадрат» (для площади, превышающей нормируемую).

Первоначальный взнос при условии оплаты согласно графику платежей составляет 25% от  стоимости объекта долевого строительства — оплата должна быть произведена в течение 20 дней с момента заключения договора долевого строительства. 


Для многодетных семей в Чижовке-6А построят еще 236 квартир. Стоимость «квадрата» — от 7

Напомним, вот здесь можно посмотреть, как микрорайон Чижовка-6А выглядит сейчас. Всего в этих краяхпоявится 8 новостроек двух серий ОАО «МАПИД»: в основном это будут 9-этажки, а также 2 столбика-высотки. В этом микрорайоне в общей сложности будет 928 квартир. Застройку дополнит детский сад на 190 мест.

В соседнем микрорайоне Чижовка-6 построят 5 домов: один столбик и четыре 9-этажки. Всего будет 560 квартир.

Новое жилье в двух микрорайонах предназначается для нуждающихся граждан. Квартиры будут сдаваться с или без отделки. Также предусмотрены 4 многоуровневых паркинга примерно на 250 мест каждый. Они разместятся ближе к гипермаркету.


Для многодетных семей в Чижовке-6А построят еще 236 квартир. Стоимость «квадрата» — от 7

 
 
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В газете «Звязда» опубликована проектная декларация сразу по двум строящимся жилым домам в микрорайоне Чижовка-6А. Все квартиры здесь предназначены для граждан,...
 
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