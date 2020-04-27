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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Нацбанк прогнозирует рост рынка микрофинансирования Рынок микрофинансирования по итогам года может вырасти минимум в 1,5 раза. Об этом накануне во время онлайн-брифинга сообщил начальник главного управления...

Рынок микрофинансирования по итогам года может вырасти минимум в 1,5 раза. Об этом накануне во время онлайн-брифинга сообщил начальник главного управления Нацбанка. Такой прирост рынку обеспечит указ, регламентирующий порядок предоставления и привлечения займов, который вступает в силу 27 апреля. По итогам прошлого года сумма предоставленных белорусам микрозаймов выросла на 20% и превысила цифру в 130 млн. рублей. В Нацбанке полагают, новшества повысят интерес к таким инструментам и защитят права клиентов микрофинансовых организаций.