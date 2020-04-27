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Нацбанк прогнозирует рост рынка микрофинансирования

27.04.2020 13:20 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Рынок микрофинансирования по итогам года может вырасти минимум в 1,5 раза. Об этом накануне во время онлайн-брифинга сообщил начальник главного управления Нацбанка. Такой прирост рынку обеспечит указ, регламентирующий порядок предоставления и привлечения займов, который вступает в силу 27 апреля. По итогам прошлого года сумма предоставленных белорусам микрозаймов выросла на 20% и превысила цифру в 130 млн. рублей. В Нацбанке полагают, новшества повысят интерес к таким инструментам и защитят права клиентов микрофинансовых организаций. 

 
 
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Рынок микрофинансирования по итогам года может вырасти минимум в 1,5 раза. Об этом накануне во время онлайн-брифинга сообщил начальник главного управления...
 
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