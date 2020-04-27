ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Беларусь потратит от Br5 до 6 млрд на поддержку экономики на фоне пандемии коронавируса

27.04.2020 — Новости Экономики | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Единство

«Власти подготовили новые два пакета поддержки экономики и соцсферы. В общей сложности на эти меры может уйти от Br 5 до 6 млрд», – сообщил Крутой в интервью телеканалу «Беларусь-1».

По его словам, речь идет про прямую и косвенную помощь. Для этого Беларусь намерена прибегнуть к помощи внешних кредиторов, в том числе МВФ, Всемирного банка,  Европейского инвестиционного банка, Банка развития Китая.

«Практически все и них получили наши заявки, сейчас идет еженедельная работа, чтобы постараться привлечь и ресурсы, разгрузить бюджет, поддержать устойчивость нашего государственного долга и возможности его рефинансирования в тех объемах, в которых мы планировали в начале года. Поэтому никто из них не отказал», – отметил Крутой.

Он также назвал суммы заимствований.

«Если говорить о переговорах с МВФ, то в рамках нашей квоты это порядка 900 миллионов долларов, Всемирный банк – это переговоры примерно на 300 миллионов долларов, Европейский инвестиционный банк – это тоже примерно 300 миллионов долларов. То есть суммарно где-то примерно 2-2,5 миллиарда долларов мы сможем привлечь от внешних кредиторов. Это будут очень хорошие цифры», – отметил Крутой.

Источник: https://interfax.by/

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусское правительство планирует потратить от Br5 до 6 млрд на поддержку экономики и соцсферы для минимизации влияния на экономику мировой эпидемиологической...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Нацбанк прогнозирует рост рынка микрофинансирования
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

26.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
27.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика