Беларусь потратит от Br5 до 6 млрд на поддержку экономики на фоне пандемии коронавируса

Источник материала: Единство

«Власти подготовили новые два пакета поддержки экономики и соцсферы. В общей сложности на эти меры может уйти от Br 5 до 6 млрд», – сообщил Крутой в интервью телеканалу «Беларусь-1».

По его словам, речь идет про прямую и косвенную помощь. Для этого Беларусь намерена прибегнуть к помощи внешних кредиторов, в том числе МВФ, Всемирного банка, Европейского инвестиционного банка, Банка развития Китая.

«Практически все и них получили наши заявки, сейчас идет еженедельная работа, чтобы постараться привлечь и ресурсы, разгрузить бюджет, поддержать устойчивость нашего государственного долга и возможности его рефинансирования в тех объемах, в которых мы планировали в начале года. Поэтому никто из них не отказал», – отметил Крутой.

Он также назвал суммы заимствований.

«Если говорить о переговорах с МВФ, то в рамках нашей квоты это порядка 900 миллионов долларов, Всемирный банк – это переговоры примерно на 300 миллионов долларов, Европейский инвестиционный банк – это тоже примерно 300 миллионов долларов. То есть суммарно где-то примерно 2-2,5 миллиарда долларов мы сможем привлечь от внешних кредиторов. Это будут очень хорошие цифры», – отметил Крутой.