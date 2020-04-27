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Оказывается можно строить красиво и недорого? Некоторые квартиры в таунхаусах в Зацени продаются от 1766 рублей за «квадрат»
27.04.2020 14:06 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
УКС Центрального района строит таунхаусы в д.Зацень. Сейчас, на завершающей стадии возведения, застройщик предлагает гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, 31 квартиру в усадебной застройке. Цены на «квадрат» нормируемой площади — от 1766 рублей.
Усадебная застройка в деревне Зацень — это уникальный в своем роде проект. По сути это некий компромисс между частным домом и квартирой в Минске. Здесь есть собственный участок, двухэтажный дом и соседи за стенкой. Застройщиком выступает УКС Центрального района Минска. Строительство всего комплекса растянулось на 4 года - с декабря 2016 года по декабрь 2020 года (предположительно). Оно и не удивительно, всего на территории в 7,5 га появится 6 отдельно стоящих усадебных домов, 4 восьмиквартирных таунхауса, 1 пятиквартирный и 18 двухквартирных таунхаусов.
Сейчас застройщик опубликовал проектную декларацию в газете «Звязда». Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий (преимущественно многодетным семьям), предлагается 31 квартира в разных домах. Каждый из этих домов — это блокированное двухэтажное жилое здание с гаражом. Материал стен — керамзитобетон 400 мм, плюс утепление, технического подполья нет, чердак — холодный. Кровля — стропильная, скатная, с организованным наружным водостоком. Высота потолков на 1-м этаже — 3 метра, ориентировочная высота потолков на 2-м этаже — 2,6 метра.
В каждой квартире запроектированы самостоятельные системы хозяйственно-питьевого холодного и горячего водоснабжения и бытовой канализации. За отопление отвечают одноконтурные газовые котлы, которые находятся в котельной с отдельным входом.
В блокированных жилых домах на 2 квартиры №3 и 4 по генплану:
В блокированных жилых домах на 8 квартир №8, 9, 11 по генплану:
При этом никто не мешает переделать пространство «под себя», некоторые проекты перепланировок не исключают переоборудования гаража в жилое помещение (парковать автомобиль при этом можно перед домом, на участке). Если правильно продумать такую перепланировку, то площадь дома можно увеличить более чем на 18 кв.м. Также стоит понимать, что наружные стены — несущие, внутренние — самонесущие. То есть, например, санузлы можно перенести или вовсе убрать. На верхних этажах внутренних стен нет (за исключением санузла).
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Оказывается можно строить красиво и недорого? Некоторые квартиры в таунхаусах в Зацени продаются от 1766 рублей за «квадрат»
УКС Центрального района строит таунхаусы в д.Зацень. Сейчас, на завершающей стадии возведения, застройщик предлагает гражданам, состоящим на учете нуждающихся в...
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