Оказывается можно строить красиво и недорого? Некоторые квартиры в таунхаусах в Зацени продаются от 1766 рублей за «квадрат»

Сейчас застройщик опубликовал проектную декларацию в газете «Звязда». Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий (преимущественно многодетным семьям), предлагается 31 квартира в разных домах. Каждый из этих домов — это блокированное двухэтажное жилое здание с гаражом. Материал стен — керамзитобетон 400 мм, плюс утепление, технического подполья нет, чердак — холодный. Кровля — стропильная, скатная, с организованным наружным водостоком. Высота потолков на 1-м этаже — 3 метра, ориентировочная высота потолков на 2-м этаже — 2,6 метра.

В каждой квартире запроектированы самостоятельные системы хозяйственно-питьевого холодного и горячего водоснабжения и бытовой канализации. За отопление отвечают одноконтурные газовые котлы, которые находятся в котельной с отдельным входом.

В блокированных жилых домах на 2 квартиры №3 и 4 по генплану: