Бизнес против. Власть предлагает ввести субсидиарную ответственности по долгам в ФСЗН

Источник материала: Tut.by

Власти предложили ввести субсидиарную ответственность учредителей (участников) и руководителей юридических лиц в пределах неуплаченных сумм обязательных страховых взносов на профессиональное пенсионное страхование Такая норма содержится в законопроекте «О взносах в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь», который в рамках заочного заседания общественно-консультативного совета Минтруда поступил на рассмотрение в бизнес-союзы.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

По мнению Республиканского союза промышленников и предпринимателей и Бизнес союза предпринимателей и нанимателей им. Кунявского, в законодательстве достаточно мер для взыскания задолженности по уплате страховых взносов, включая суд, говорится в пресс-релизе. Экстраполировать на страховую систему практику взыскания налоговых требований в процедурах банкротства некорректно.

«Чем отчисления в ФСЗН как социальный налог принципиально отличаются от налога на прибыль, налога на недвижимость и других налогов, чтобы к отчислениям в фонд начать применять обязательную субсидиарную ответственность учредителей?» — задается вопросом глава РСПП Александр Швец.

Он напоминает, что в свое время Ирина Костевич, будучи замминистра экономики, поддержала норму декрета № 7, согласно которой субсидиарная ответственность применяется только в случае виновных действий собственников и руководства компании. В этой связи глава РСПП недоумевает, почему сейчас Минтруда под ее руководством предлагает применять такую ответственность по любым задолженностям бизнеса перед ФСЗН.

«Совершенно непонятно как данная норма ответственности будет работать в акционерных обществах или как будет применяться к наемному руководителю, на доходы которого также не перечислены страховые взносы. Кроме того, норма будет отрицательно влиять на инвестиционный климат страны», — полагает сопредседатель и директор БСПН им. Кунявского Жанна Тарасевич.

У делового сообщества есть и другие нарекания относительно проекта закона. Основываясь на заключении Комитета госконтроля, Минтруда предлагает отменить такой страховой случай, как «потеря работы», и такую выплату, как «пособие по безработице», с чем также не согласны бизнес-союзы. Важно, чтобы граждане получали выплату в рамках данного страхового случая, а вот из какого источника — это уже второстепенный момент, считают бизнес-союзы.

Они также отмечают, что проект закона не предусматривает снижение нагрузки по отчислениям на работодателя. При этом директивой от 31 декабря 2010 г. № 4 было предусмотрено перераспределение пенсионной страховой нагрузки между нанимателями и работниками. Прошло более 9 лет с момента принятия данного нормативного правового акта, однако реформа так и не состоялась. Проект закона не предусматривает снижение такой нагрузки даже на 1 процентный пункт, который в прошлом был включен в состав ФСЗН как отчисления в Фонд занятости.

Бизнес-союзы считают, что поскольку пенсии и пособия начисляются одинаково для всех граждан, то и тариф на отчисления в ФСЗН должен быть одинаковым для всех категорий работодателей. В этой связи они предлагают скорректировать ст. 5 проекта закона, предполагающую льготные ставки. Например, для производителей сельхозпродукции ставка определена на уровне 24%, товариществ собственников — 5%.