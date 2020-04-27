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Умер основатель банка «Золотой талер» Александр Нелин

27.04.2020 16:18 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На 59-м году жизни умер известный банкир и девелопер Александр Нелин. Об этом TUT.BY рассказал бизнесмен Юрий Воскресенский.


Северное кладбище в Минске. Фото: minsk-memorial.by

По его словам, Александру Нелину в пятницу стало плохо за рулем. Врачи не смогли ему помочь — тромбоз.

Банкира похоронили сегодня, 27 апреля, на Северном кладбище. «Собрались порядка 100 человек, родные, друзья, его коллеги по бизнесу и известные люди», — рассказал Воскресенский.

Александр Нелин являлся основателем известного в 1990-е и на протяжении первой половины 2000-х годов «Банка «Золотой Талер». Банк был создан им в 1994 году и стал ядром одной из первых частных финансово-промышленных групп независимой Беларуси. Кроме банка в нее входили страховая компания «Славполис» и сеть офтальмологических клиник «Оптимед». В 1997—1998 годах «Банк «Золотой Талер» пытался получить первую в Беларуси лицензию на создание и развертывание мобильной связи GSM в Беларуси, но уступил альянсу «Белтехэкспорта» и SB Telecom.

Девелоперские компании Александра Нелина стояли у истоков застройки торговыми центрами Комаровского рынка. В итоге конфликт с бывшими партнерами по этим стройкам стал причиной задержания влиятельного бизнесмена в 2005 году. В 2007 году Александр Нелин был осужден на девять с половиной лет лишения свободы «за злоупотребление служебными полномочиями и мошенничество». В 2008 году «Банк «Золотой Талер» купили ливанские компании Fransa Holding и Fransabank и преобразовали его в Франсабанк. Банкир вышел на свободу в начале 2010-х.

В прошлом году трибунал Международного центра по урегулированию инвестиционных споров (ICSID) при Всемирном банке в Вашингтоне начал рассмотрение иска Александра Нелина к Республике Кипр. Что послужило причиной спора неизвестно, было лишь указано, что претензии Александра Нелина связаны с «банковским предприятием».

 
Теги: Минск
 
 
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Банкира похоронили сегодня, 27 апреля, на Северном кладбище. «Собрались порядка 100 человек, родные, друзья, его коллеги по бизнесу и известные люди», - рассказал...
 
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