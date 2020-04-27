ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Условия ипотечных кредитов банки разработают к середине осени

27.04.2020 21:32 — Новости Экономики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

На поддержку в решении жилищных вопросов направлен указ Президента. Речь об ипотечном кредитовании и расширении возможностей для покупки собственного жилья. Новые правила начнут работать в октябре. По словам экспертов, это расшевелит рынок вторички, который сегодня испытывает временный спад. Отметим, во многих странах ипотека - популярный инструмент приобретения жилья. В Беларуси темпы ипотечного кредитования пока не столь быстры.

Смогут ли новые правила значительно повлиять на жилищный рынок? И на каких условиях покупатели будут сотрудничать с банками? В деталях разбиралась Ольга Анищенко.

Кредит под залог недвижимости. Так ипотечную схему понимают во всем мире. Т.е. покупатель берет у банка кредит, а в качестве гарантий платежеспособности оставляет, скажем, квартиру. Если в процессе возврата долга у заемщика возникают финансовые проблемы, которые он не может решить, залоговая недвижимость перейдет к банку. Это, с одной стороны, страхует банк от дополнительных рисков (ведь если что-то пойдет не так, взыскать обычный кредит все же сложнее). С другой - упрощает жизнь покупателю. Ведь можно не копить годами, а заезжать в квартиру сразу, постепенно расплачиваясь за покупку.

Да, именно за покупку. Недавний указ уточнил этот нюанс. Ипотека будет действовать лишь в отношении уже зарегистрированных квартир. Т.е. те, что строят или только собираются, - не вариант. 

Долевые новостройки в качестве обеспечения банку передать будет нельзя. Только купить уже готовую квартиру на вторичном рынке. И не только квартиру. Еще одноквартирный жилой дом, долю в праве собственности на них и даже земельный участок, на котором стоит приобретаемый дом. 

В Минэкономики уверены: указ решил целый ряд вопросов, которые раньше для банков были камнем преткновения при заключении сделок с клиентом. Например, залоговая недвижимость. Где гарантия, что квартира, случись что, перейдет-таки банку, ведь спустя годы может появиться новый претендент на имущество. Но теперь, пока не выплачен кредит, никакие госорганы не смогут обратить на квартиру в залоге взыскание, ограничить владение или распоряжение этой недвижимостью. 

Юрий Чеботарь, замминистра экономики Беларуси: "Указ внедряет такой механизм, как первостепенность, первоочередность залога квартиры по сравнению со всеми другими возможными претензиями на эту квартиру. Это важно с позиции того, чтобы банки всегда были убеждены, что с их залогом ничего не случится".

Условия, на которых кредитор может забрать недвижимость

Помимо таких гарантий банкам, документ определил и условия, на которых кредитор может забрать недвижимость. Во-первых, если задолженность превысит 10 % от суммы кредита. А во-вторых, если клиент допустит просрочку платежей по основному долгу и процентам более чем на три месяца. И что важно, эти условия договора должны быть нарушены одновременно. Только в этом случае банк вправе взыскать квартиру в качестве неоплаченного долга. 

Из правила сделали исключение. Отсрочку гарантировали солдатам срочной службы и тем, кто проходит альтернативную. Помимо этого, если покупатель берет банковский заем, гарантией возврата становится именно недвижимость. А не поручители, как в случае с обычным жилищным кредитом. При ипотеке поручительство вообще уйдет в прошлое, прогнозируют эксперты рынка. 

Вадим Тачкин, управляющий консультационной компанией в сфере недвижимости: "До недавних пор у нас все сделки с недвижимостью происходили, в общем-то, с использованием кредитов под поручительство. Это очень несовременный несовершенный механизм, и он действительно в последнее время серьезной проблемой стал для покупателей, которые хотят купить квартиру, но, к сожалению, не могут найти поручителей, не могут найти людей, которые готовы нести вместе с ними ответственность перед банком десятки лет. Самый главный и основной момент этого указа - это то, что приоритетом становится залог недвижимости".

Вскоре в банках появится новый продукт - ипотечный кредит

Эксперты уверены: чтобы ипотека была интересна всем, важно соблюсти два условия - доступность процентных ставок и удобство кредитных сроков. С последними чем больше, тем лучше. Тогда нагрузка на заемщика будет посильной. 

Пока же банки взяли паузу. Сразу в нескольких из них, куда мы обратились, подтвердили: указ новый, условия ипотечных кредитов еще в разработке. И надо сказать, у банков действительно есть небольшая фора. Правила долгожданной ипотеки в Беларуси должны заработать к середине осени. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На поддержку в решении жилищных вопросов направлен указ Президента. Речь об ипотечном кредитовании и расширении возможностей для покупки собственного жилья....
 
Новости дня
Новости экономики
 
Умер основатель банка «Золотой талер» Александр Нелин
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

26.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
27.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика