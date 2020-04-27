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Условия ипотечных кредитов банки разработают к середине осени
27.04.2020 21:32 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTНа поддержку в решении жилищных вопросов направлен указ Президента. Речь об ипотечном кредитовании и расширении возможностей для покупки собственного жилья. Новые правила начнут работать в октябре. По словам экспертов, это расшевелит рынок вторички, который сегодня испытывает временный спад. Отметим, во многих странах ипотека - популярный инструмент приобретения жилья. В Беларуси темпы ипотечного кредитования пока не столь быстры.
Смогут ли новые правила значительно повлиять на жилищный рынок? И на каких условиях покупатели будут сотрудничать с банками? В деталях разбиралась Ольга Анищенко.
Кредит под залог недвижимости. Так ипотечную схему понимают во всем мире. Т.е. покупатель берет у банка кредит, а в качестве гарантий платежеспособности оставляет, скажем, квартиру. Если в процессе возврата долга у заемщика возникают финансовые проблемы, которые он не может решить, залоговая недвижимость перейдет к банку. Это, с одной стороны, страхует банк от дополнительных рисков (ведь если что-то пойдет не так, взыскать обычный кредит все же сложнее). С другой - упрощает жизнь покупателю. Ведь можно не копить годами, а заезжать в квартиру сразу, постепенно расплачиваясь за покупку.
Да, именно за покупку. Недавний указ уточнил этот нюанс. Ипотека будет действовать лишь в отношении уже зарегистрированных квартир. Т.е. те, что строят или только собираются, - не вариант.
Долевые новостройки в качестве обеспечения банку передать будет нельзя. Только купить уже готовую квартиру на вторичном рынке. И не только квартиру. Еще одноквартирный жилой дом, долю в праве собственности на них и даже земельный участок, на котором стоит приобретаемый дом.
В Минэкономики уверены: указ решил целый ряд вопросов, которые раньше для банков были камнем преткновения при заключении сделок с клиентом. Например, залоговая недвижимость. Где гарантия, что квартира, случись что, перейдет-таки банку, ведь спустя годы может появиться новый претендент на имущество. Но теперь, пока не выплачен кредит, никакие госорганы не смогут обратить на квартиру в залоге взыскание, ограничить владение или распоряжение этой недвижимостью.
Юрий Чеботарь, замминистра экономики Беларуси: "Указ внедряет такой механизм, как первостепенность, первоочередность залога квартиры по сравнению со всеми другими возможными претензиями на эту квартиру. Это важно с позиции того, чтобы банки всегда были убеждены, что с их залогом ничего не случится".
Условия, на которых кредитор может забрать недвижимостьПомимо таких гарантий банкам, документ определил и условия, на которых кредитор может забрать недвижимость. Во-первых, если задолженность превысит 10 % от суммы кредита. А во-вторых, если клиент допустит просрочку платежей по основному долгу и процентам более чем на три месяца. И что важно, эти условия договора должны быть нарушены одновременно. Только в этом случае банк вправе взыскать квартиру в качестве неоплаченного долга.
Из правила сделали исключение. Отсрочку гарантировали солдатам срочной службы и тем, кто проходит альтернативную. Помимо этого, если покупатель берет банковский заем, гарантией возврата становится именно недвижимость. А не поручители, как в случае с обычным жилищным кредитом. При ипотеке поручительство вообще уйдет в прошлое, прогнозируют эксперты рынка.
Вадим Тачкин, управляющий консультационной компанией в сфере недвижимости: "До недавних пор у нас все сделки с недвижимостью происходили, в общем-то, с использованием кредитов под поручительство. Это очень несовременный несовершенный механизм, и он действительно в последнее время серьезной проблемой стал для покупателей, которые хотят купить квартиру, но, к сожалению, не могут найти поручителей, не могут найти людей, которые готовы нести вместе с ними ответственность перед банком десятки лет. Самый главный и основной момент этого указа - это то, что приоритетом становится залог недвижимости".
Вскоре в банках появится новый продукт - ипотечный кредитЭксперты уверены: чтобы ипотека была интересна всем, важно соблюсти два условия - доступность процентных ставок и удобство кредитных сроков. С последними чем больше, тем лучше. Тогда нагрузка на заемщика будет посильной.
Пока же банки взяли паузу. Сразу в нескольких из них, куда мы обратились, подтвердили: указ новый, условия ипотечных кредитов еще в разработке. И надо сказать, у банков действительно есть небольшая фора. Правила долгожданной ипотеки в Беларуси должны заработать к середине осени.
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На поддержку в решении жилищных вопросов направлен указ Президента. Речь об ипотечном кредитовании и расширении возможностей для покупки собственного жилья....
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