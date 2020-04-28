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Паспорта готовности к отопительному сезону в Брестской области необходимо получить к 1 сентября
28.04.2020 — Новости Экономики | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
На заседании были рассмотрены итоги нынешнего отопительного сезона и определены задачи по подготовке народно-хозяйственного комплекса области к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов.
Отопительный сезон 2019-2020 годов еще не завершился, но в целом, можно сказать, он прошел без серьезных сбоев.
Теплая зима позволила сократить расход топлива в целом на 10,8%, в том числе природного газа — на 11,2%, тепловой энергии — почти на 10%. Фактические тепловые потери в сетях организаций ЖКХ по итогам 2019 года составили 10,2% при задании не выше 11%. В 2020 году необходимо обеспечить фактическое снижение потерь в тепловых сетях на уровне не выше 10%.
Ежегодно организации ЖКХ перевыполняют задание по замене тепловых сетей. В частности, в 2019 году в области обновили 98,2 км теплосетей. В итоге доля предизолированных труб в общей протяженности сетей составила 76,1%. Это самый высокий показатель в системе ЖКХ страны. В текущем году коммунальники намерены переложить 92 км тепловых сетей, еще 36,8 км планируют заменить предприятия РУП «Брестэнерго». Это позволит перевыполнить пятилетнее задание.
Кроме того, в межотопительный период коммунальники планируют заменить 12 неэкономичных котлов и капитально отремонтировать девять. В области предстоит переложить 34 км водопроводных и 16 км канализационных сетей, отремонтировать 88 тыс. кв.м кровель, создать необходимые запасы топлива.
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