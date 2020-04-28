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Паспорта готовности к отопительному сезону в Брестской области необходимо получить к 1 сентября

28.04.2020 — Новости Экономики | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Паспорта готовности к отопительному сезону в Брестской области необходимо получить к 1 сентября
В Брестской области всю работу по получению паспортов готовности теплоисточников и потребителей к отопительному периоду 2020-2021 годов необходимо завершить к 1 сентября. Об этом заявил на заседании Брестского облисполкома заместитель председателя исполнительного комитета Вадим Ольшевский.

На заседании были рассмотрены итоги нынешнего отопительного сезона и определены задачи по подготовке народно-хозяйственного комплекса области к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов.

«Обращаю внимание райисполкомов: паспорта готовности в этом году должны быть готовы до 1 сентября. Этой работой надо будет заниматься в летние месяцы, чтобы потом не уходить в октябрь, как это было раньше», — подчеркнул вице-губернатор.

Отопительный сезон 2019-2020 годов еще не завершился, но в целом, можно сказать, он прошел без серьезных сбоев.

«Проведенная подготовительная работа позволила обеспечить надежное и качественное теплоснабжение потребителей, а также устойчивую работу объектов энергетического, газового, жилищно-коммунального и дорожного хозяйств, транспорта и связи, учреждений социальной сферы. Во время отопительного периода не допущено серьезных последствий от возникающих аварийных ситуаций», — отметил генеральный директор областного управления ЖКХ Александр Максимчук.

Теплая зима позволила сократить расход топлива в целом на 10,8%, в том числе природного газа — на 11,2%, тепловой энергии — почти на 10%. Фактические тепловые потери в сетях организаций ЖКХ по итогам 2019 года составили 10,2% при задании не выше 11%. В 2020 году необходимо обеспечить фактическое снижение потерь в тепловых сетях на уровне не выше 10%.

Ежегодно организации ЖКХ перевыполняют задание по замене тепловых сетей. В частности, в 2019 году в области обновили 98,2 км теплосетей. В итоге доля предизолированных труб в общей протяженности сетей составила 76,1%. Это самый высокий показатель в системе ЖКХ страны. В текущем году коммунальники намерены переложить 92 км тепловых сетей, еще 36,8 км планируют заменить предприятия РУП «Брестэнерго». Это позволит перевыполнить пятилетнее задание.

Кроме того, в межотопительный период коммунальники планируют заменить 12 неэкономичных котлов и капитально отремонтировать девять. В области предстоит переложить 34 км водопроводных и 16 км канализационных сетей, отремонтировать 88 тыс. кв.м кровель, создать необходимые запасы топлива.

По информации БелТА

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