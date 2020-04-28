Президент Литвы просит Украину пересмотреть вопрос о покупке электроэнергии с БелАЭС

Источник материала: Tut.by

27 апреля президент Литвы Гитанас Науседа пообщался с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Во время беседы он попросил Украину пересмотреть вопрос об отказе от покупки энергии с БелАЭС, против строительства которой неоднократно выступала Литва.



Фото: пресс-служба президента Литвы

В ходе беседы Науседа заявил Зеленскому о принципиальной позиции страны по поводу безопасности белорусской атомной электростанции, а также о решении Литвы не закупать электроэнергию у небезопасных источников в третьих странах.

«Науседа также обратился к Украине с просьбой пересмотреть вопрос об отказе покупки электроэнергии с атомной станции в Беларуси», — сообщает пресс-служба литовского президента.

В пресс-службе украинского президента этот момент беседы не упоминается .

В ноябре прошлого года Науседа уже рассказывал Зеленскому об опасениях по поводу строящейся в Островце АЭС. Тогда он отметил, что не стремился убедить Украину не покупать белорусскую электроэнергию, но рассказал о позиции Литвы. Зеленский обещал обсудить вопрос с министром энергетики Украины. Тогда же глава украинского ведомства заявил , что Украина заинтересована в импорте электроэнергии из Беларуси после ввода в эксплуатацию БелАЭС.

Гитанас Науседа сейчас проводит переговоры с главами всех шести стран — участниц программы ЕС «Восточное партнерство» в рамках подготовки к саммиту. На прошлой неделе он созвонился с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Это был первый разговор глав двух этих государств.