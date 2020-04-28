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Президент Литвы просит Украину пересмотреть вопрос о покупке электроэнергии с БелАЭС
28.04.2020 15:26 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
27 апреля президент Литвы Гитанас Науседа пообщался с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Во время беседы он попросил Украину пересмотреть вопрос об отказе от покупки энергии с БелАЭС, против строительства которой неоднократно выступала Литва.
В ходе беседы Науседа заявил Зеленскому о принципиальной позиции страны по поводу безопасности белорусской атомной электростанции, а также о решении Литвы не закупать электроэнергию у небезопасных источников в третьих странах.
«Науседа также обратился к Украине с просьбой пересмотреть вопрос об отказе покупки электроэнергии с атомной станции в Беларуси», —
В пресс-службе украинского президента этот момент беседы
В ноябре прошлого года Науседа уже
Гитанас Науседа сейчас проводит переговоры с главами всех шести стран — участниц программы ЕС «Восточное партнерство» в рамках подготовки к саммиту. На прошлой неделе он
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27 апреля президент Украины Гитанас Науседа пообщался с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Во время беседы он попросил Украину рассмотреть отказ от покупки...
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