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Президент Литвы просит Украину пересмотреть вопрос о покупке электроэнергии с БелАЭС

28.04.2020 15:26 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

27 апреля президент Литвы Гитанас Науседа пообщался с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Во время беседы он попросил Украину пересмотреть вопрос об отказе от покупки энергии с БелАЭС, против строительства которой неоднократно выступала Литва.


Фото: пресс-служба президента Литвы

В ходе беседы Науседа заявил Зеленскому о принципиальной позиции страны по поводу безопасности белорусской атомной электростанции, а также о решении Литвы не закупать электроэнергию у небезопасных источников в третьих странах.

«Науседа также обратился к Украине с просьбой пересмотреть вопрос об отказе покупки  электроэнергии с атомной станции в Беларуси», — сообщает пресс-служба литовского президента.

В пресс-службе украинского президента этот момент беседы не упоминается.

В ноябре прошлого года Науседа уже рассказывал Зеленскому об опасениях по поводу строящейся в Островце АЭС. Тогда он отметил, что не стремился убедить Украину не покупать белорусскую электроэнергию, но рассказал о позиции Литвы. Зеленский обещал обсудить вопрос с министром энергетики Украины. Тогда же глава украинского ведомства заявил, что Украина заинтересована в импорте электроэнергии из Беларуси после ввода в эксплуатацию БелАЭС.

Гитанас Науседа сейчас проводит переговоры с главами всех шести стран — участниц программы ЕС «Восточное партнерство» в рамках подготовки к саммиту. На прошлой неделе он созвонился с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Это был первый разговор глав двух этих государств.

 
 
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27 апреля президент Украины Гитанас Науседа пообщался с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Во время беседы он попросил Украину рассмотреть отказ от покупки...
 
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