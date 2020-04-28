«Велено подняться из пепла за полгода». Как бизнес-союзы оценили указ по поддержке экономики

Источник материала: Tut.by

От предложений бизнес-союзов по пакету антикризисных мер в указе президента № 143 осталась лишь ничтожная часть, документ принят с опозданием, он очень спорный по эффективности, носит декоративный или ритуальный характер и перестанет быть актуальным уже через месяц. Так принятый документ прокомментировал глава Республиканского союза промышленников и предпринимателей Александр Швец.



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— Но мы ждем обещанного второго пакета мер, продолжаем мониторить ситуацию и внимательно следить за исполнением указа № 143 на местах, помогать локально нашим членским организациям, работать с экспертным пулом РСПП и БНПА, взаимодействовать с правительством, — отметил он.

Швец рассказал, что бизнес ожидал принятия документа до уплаты квартальных налогов.

— И премьер-министр, и министр экономики заявляли, что с предложениями они согласны и поддерживают. Поэтому у нас была надежда, что правительство будет отстаивать важные для бизнеса позиции. Хотя бы попытается! Надежду вселил еще и тот момент, что премьер-министр (по нашей информации) перенес рассмотрение антикризисного пакета с 31 марта на 26, то есть хотел, чтобы до конца марта он уже вышел. Бизнес был бы поддержан колоссально, если бы под отсрочку попали налоги за первый квартал. Эти средства многим позволили бы продержаться и сохранить коллективы, — рассказал Швец.

В итоге указ принят 24 апреля, через несколько дней после даты уплаты квартальных налогов, а от предложений бизнес-союзов там осталась ничтожная часть.

— Из того, на что мы обращали внимание наших коллег из правительства как на самое важное для выживания бизнеса, мы видим лишь часть по аренде. Да, до 30 сентября устанавливается мораторий на повышение базовой арендной величины, а организации из утвержденного списка отраслей могут рассчитывать на отсрочку по арендной плате до 30 сентября с последующей рассрочкой до конца года. Мы же просили об отсрочке до осени с последующей рассрочкой до 1 года. Мы исходили из того, что спрос возможно лишь начнет подниматься к сентябрю, но будет еще далек от полного восстановления, — подчеркивает глава бизнес-союза.

Он отмечает, что для компаний, у которых весь период отсрочки отсутствовала выручка, будет непосильно платить возобновившиеся штатные платежи и погашать полугодовые отложенные.

— По налогам и того скуднее — речь в указе лишь о налогах, уплачиваемых в местные бюджеты во втором-третьем кварталах. Предполагается рассрочка до конца года по решению местных властей. Земельный налог и налог на недвижимость тоже на откупе исполкомов. Особо настораживает, что меры эти не обязательные, а рекомендательные, и местные власти сами решают что, кому и сколько. А главное — когда. Пока будет разработан механизм и критерии предоставления льгот, рассмотрены заявки, приняты решения, как бы не закончился и второй квартал. Вот и получается, что весь мир осторожно говорит о начале восстановления экономики лишь к концу следующего года, а нам велено подняться из пепла за полгода.

Александр Швец обращает внимание на то, что карательные меры прописаны в указе четко: МАРТ, Госстандарт и Минздрав получают полномочия назначать внеплановые проверки и в случае нарушений приостанавливать работу торгового объекта, кафе или ресторана на срок до 90 дней. Первый вице-премьер Дмитрий Крутой пояснил, что мера, мол, временная и нацелена на безответственный бизнес.

При этом забыли в противовес поддержать ответственный! Не хочу кликушествовать и излишне критиковать, но у многих сегментов белорусского бизнеса открыт вопрос — останавливать деятельность вплоть до ликвидации, минимизации, либо пытаться тянуть, сохраняя коллективы, до наступления изменений. На этот вопрос указ так и не ответил! — подчеркивает Швец.

Он отмечает, что многие компании, входящие в РСПП, не попали в этот список, соответственно, на них даже эти меры не распространяются, и они не являются частью поддерживаемой экономики.

— Кризис ничего не изменил в нашем порядке вещей. Проблема расслоения государственного и частного бизнеса еще больше усугубилась. У нас как была экономика государственных компаний отдельно от экономики частного бизнеса, так и осталась. Они всегда были противопоставлены и развивались в разных условиях. Все мы можем сравнить одно только 222-е постановление, которое росчерком пера подарило за счет увеличения доли государства в уставных фондах госпредприятий 157, 7 миллионов рублей (это только 1 пакет) со скудными послаблениями для частного бизнеса. 157 миллионов списанной задолженности перед бюджетом, образовавшиеся вследствие оказанной ранее (!) господдержки на фоне отсрочки арендной платы и местных налогов на несколько месяцев, — недоумевает Швец.

Он подчеркивает: есть "свои" предприятия, за которые отвечают вертикальщики и за которые будет ругать президент — госкомпании со спорной эффективностью.

- А для своих ничего из наших общих бюджетных денег не жалко. Я подчеркиваю — это наши общие, бюджетные, налоговые деньги! И стоило бы как минимум посоветоваться (или хотя бы сделать вид), на что их направлять. Какая будет эффективность от этих вливаний? Такая же, как эффективность АПК от указа № 399?

Глава бизнес-союз уверен, эффект один — уничтоженное доверие частного сектора к действиям государства.

— Но небольшая надежда в душах все же теплится, что если не помогут, то хоть не толкнут в спину. Хотя бы в расчете на то, что нашему правительству покажется важным работать на имидж государства, адекватно реагирующего на кризис, подавая тем самым сигнал инвесторам, которые ох как будут нужны нам в ближайшем будущем, — резюмировал Швец.