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Доллар и евро подешевели, российский рубль подорожал
29.04.2020 09:46 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTДоллар и евро на последних торгах БВФБ подешевели, российский рубль подорожал. Доллар и евро на последних торгах Белорусской валютно-фондовой биржи подешевели, российский рубль подорожал. На сегодня установлены такие официальные курсы: Доллар США - 2,463. Евро - 2,647. Рубль России - 3,2973 за 100 российских по Нацбанку сегодня.
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Доллар и евро на последних торгах БВФБ подешевели, российский рубль подорожал. Доллар и евро на последних торгах Белорусской валютно-фондовой биржи подешевели,...
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