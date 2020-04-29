Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Обвал продаж новых автомобилей в 2020 году может составить 30-50% Авторынку прочат падение. Аналитики сделали прогноз спада спроса на новые и подержанные автомобили в СНГ. Предполагается, что кризисные явления могут длиться не...

Авторынку прочат падение. Аналитики сделали прогноз спада спроса на новые и подержанные автомобили в СНГ. Предполагается, что кризисные явления могут длиться не один год. Неблагоприятный экономический фон приведет в целом к спаду интереса к автомобилям. Российскому рынку, к примеру, в 2020 году аналитики агентства «Автостат» предрекают обвал продаж новых автомобилей на 30-50%, хотя и оговариваются, что глубина падения будет зависеть от ряда факторов, включая господдержку отрасли. А вот рынку подержанных автомобилей прогнозируют куда меньший спад. Если до конца года не будет нового обвала, то рынок “бэушек” опустится на 20-25%.