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Эксперт: дешевая нефть - это краткосрочное явление

29.04.2020 10:00 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

"Цену на нефть опустили до нуля роботы". Материалы с таким громким заголовком на неделе публиковали российские интернет-СМИ. Это цитата известного российского аналитика Андрея Мовчана. За ней - логичное и подробное объяснение, почему черное золото стоит и всегда будет стоить положительных денег. Отрицательные суммы - это скорее про финансовые инструменты спекулянтов, которые зарабатывают деньги на бирже и изменениях цен. Подробнее об этом, о будущем сырьевых экономик и действиях переработчиков Антон Малюта поговорил с Андреем Мовчаном по видеосвязи.
 
 
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"Цену на нефть опустили до нуля роботы". Материалы с таким громким заголовком на неделе публиковали российские интернет-СМИ. Это цитата известного российского...
 
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