ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Задолженность медленно уменьшается, просрочка быстро растет. Нацбанк рассказал, как обстоят дела с кредитами на строительство

30.04.2020 08:02 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

Просроченная задолженность по кредитам на строительство по состоянию на 1 февраля выросла на 44,5 миллионов рублей, в сравнении с 1 января 2020 года. Такую информацию разместил Нацбанк в аналитическом обозрении "Основные тенденции в экономике и денежно-кредитной сфере Республики Беларусь" за январь-февраль 2020 года.

Задолженность медленно уменьшается, просрочка быстро растет. Нацбанк рассказал, как обстоят дела с кредитами на строительство

На строительство жилья в январе-феврале 2020 г. направлено 761,7 млн. рублей. Реальный объем капиталовложений, освоенных в жилищном строительстве, в январе-феврале 2020 г. По сравнению с январем-февралем 2019 г. увеличился на 6,7 процента.

Доля инвестиций в жилищное строительство в общем объеме инвестиций в основной капитал уменьшилась и составила 22,9 процента (в январе-феврале 2019 г. - 23,2 процента).

Общий объем введенных в эксплуатацию жилых домов в январе-феврале 2020 г. составил 515,2 тыс. кв. м (на 7,2 процента больше, чем в январе-феврале 2019 г.), из него для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, - 199,8 тыс. кв. м, что на 13,9 процента больше, чем в январе-феврале 2019 г. Объем построенного жилья для данной категории граждан составил 38,8 процента от общего объема, введенного в январе-феврале 2020 г. в эксплуатацию жилья, в том числе с осуществлением государственной поддержки - 28,4 процента от общего ввода жилья (в январе-феврале 2019 г. - 25,5 процента).

Общая задолженность по банковским кредитам и займам на строительство за месяц уменьшилась на 10,6 миллионов рублей. 01.01.2020 сумма долга составляла 11 274,8 миллионов рублей. 01.02.2020 задолженность снизилась до 11 264,3 миллионов рублей. Темп роста - 99,9%.

А вот просроченная задолженность по кредитам и займам на строительство за месяц выросла на 44,5 миллионов рублей. Первого января 2020 года просрочка составляла 184,8 миллионов рублей, а уже первого февраля она поднялась до 229,3 миллионов. Темп роста - 124,1%.

Читайте также:

«Агентства недвижимости надо наказывать рублем». Риэлтерские объединения Беларуси недовольны проектом закона о лицензировании

«Жена пальцем ткнула — я приехал и купил». Как поживает поселок таунхаусов в Зацени, где квартиры стоят от $ 127 тысяч

Участок для строительства многофункционального центра в Минском районе продан за $ 269 тыс., производственной базы — за $ 62 тыс. - результаты аукциона

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Просроченная задолженность по кредитам на строительство по состоянию на 1 февраля выросла на 44,5 миллионов рублей, в сравнении с 1 января 2020 года. Такую информацию...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

29.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
30.04.2020
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска
Слуцк Город

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика