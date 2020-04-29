Задолженность медленно уменьшается, просрочка быстро растет. Нацбанк рассказал, как обстоят дела с кредитами на строительство

На строительство жилья в январе-феврале 2020 г. направлено 761,7 млн. рублей. Реальный объем капиталовложений, освоенных в жилищном строительстве, в январе-феврале 2020 г. По сравнению с январем-февралем 2019 г. увеличился на 6,7 процента.

Доля инвестиций в жилищное строительство в общем объеме инвестиций в основной капитал уменьшилась и составила 22,9 процента (в январе-феврале 2019 г. - 23,2 процента).

Общий объем введенных в эксплуатацию жилых домов в январе-феврале 2020 г. составил 515,2 тыс. кв. м (на 7,2 процента больше, чем в январе-феврале 2019 г.), из него для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, - 199,8 тыс. кв. м, что на 13,9 процента больше, чем в январе-феврале 2019 г. Объем построенного жилья для данной категории граждан составил 38,8 процента от общего объема, введенного в январе-феврале 2020 г. в эксплуатацию жилья, в том числе с осуществлением государственной поддержки - 28,4 процента от общего ввода жилья (в январе-феврале 2019 г. - 25,5 процента).

Общая задолженность по банковским кредитам и займам на строительство за месяц уменьшилась на 10,6 миллионов рублей. 01.01.2020 сумма долга составляла 11 274,8 миллионов рублей. 01.02.2020 задолженность снизилась до 11 264,3 миллионов рублей. Темп роста - 99,9%.

А вот просроченная задолженность по кредитам и займам на строительство за месяц выросла на 44,5 миллионов рублей. Первого января 2020 года просрочка составляла 184,8 миллионов рублей, а уже первого февраля она поднялась до 229,3 миллионов. Темп роста - 124,1%.

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