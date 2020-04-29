|
«Жена пальцем ткнула — я приехал и купил». Как поживает поселок таунхаусов в Зацени, где квартиры стоят от $127 тысяч
29.04.2020 14:06 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Построить собственный дом с лужайкой и личным пространством или купить квартиру в новостройке со всеми благами и недостатками цивилизации? Каждый выбирает для себя. Но жители усадебной застройки в Зацени смогли найти компромис и приобрели жилье в таунхаусе. Каково это: иметь свой дом в городе, сколько стоят квартиры в этих таунхаусах сейчас и как выглядят коттеджи — об этом в репортаже Realt.by.
«Сначала рассматривали «Пирс», но остановились все-таки на Зацени»
Жить в таунхаусе становится модно: тут тебе и собственный дом в городе, и своя лужайка (пусть даже небольшая), и возможность сделать нечто особенного на купленном островке земли. В Минске таунхаусов действительно мало: построить одну высотку намного выгоднее, чем заниматься возведением большого количества маленьких домиков. Собственно, поэтому так интересен проект УКСа Центрального района Минска, где на земельном участке в 7,5 га уже практически построены 6 усадебных домов, 4 восьмиквартирных таунхауса, 1 пятиквартирный таунхаус и 18 двухквартирных таунхаусов.
Летом 2019 года мы
— Эту квартиру в Зацени покупал нам, молодой семье, отец, — рассказал владелец таунхауса Андрей. — Сначала рассматривали «Пирс», но остановились все-таки на этом варианте — здесь мне больше понравился участок, а по цене выходило плюс-минус одинаково. Сначала хотели купить полностью блокированный дом, но они уже все были заняты, поэтому выбирали из того, что осталось.
«Ожидания-реальность» совпали практически полностью. Единственное, что сроки сдачи домов в эксплуатацию очень затянулись — мы получили ключи примерно на год позже, чем думали. Сейчас делаем ремонт.
Из инфраструктуры здесь нет ничего: ни школ, ни садиков, ни поликлиники — будем ездить в «город», но всерьез об этом пока не думали. С соседями пока не знакомились, думаю, это придет со временем.
Есть земельный участок, но нет инфраструктуры
Материал стен домов — керамзитобетон 400 мм, плюс утепление. Площади квартир варьируются от 127,66 кв. м до 139,4 кв.м. Все дома продаются с черновой отделкой. Внутри дома все можно обустроить по собственному усмотрению, некоторые проекты планировок дают возможность переоборудовать гараж в еще одну дополнительную комнату (парковать автомобиль при этом можно перед домом, на участке). Санузлы можно перенести, как и зону кухни. На верхних этажах внутренних стен нет (за исключением санузла).
В доме предусмотрена собственная котельная со всем необходимым оборудованием. Отопление газовое, смонтированы электроплиты. Собственная подстанция предусматривает по 15 КВт на каждую квартиру. Канализация центральная.
— Решение о покупке этого дома было принято просто: жена посмотрела, выбрала, пальцем ткнула и сказала: «Покупай». Я приехал, купил и все — что тут думать-то? — рассказал владелец таунхауса Геннадий. — Особых ожиданий от этих таунхаусов не было. Когда была приемка, замечаний к застройщику было достаточно: где-то фасад не докрашен, где-то окна были поцарапаны, и так, по мелочи. Но я внимания на это большого не обращал — все равно буду все ломать, делать под себя.
К каждой квартире прилагается земельный участок для обслуживания квартиры. Площадь участка может быть разной и варьируется от 2 до 10 соток. При этом какой именно земельный надел достанется покупателю, определить можно только при выборе определенной квартиры. Каждый участок будет огражден от соседнего.
— Эта застройка сама себя полностью обеспечивает инженерными сетями. Что же касается инфраструктуры, то здесь мы не будем лукавить — можно сказать, что по месту ничего нет. Ближайшие объекты (поликлиники, детские сады, школы) расположены на ул. Нововиленской. Зато есть общественный транспорт — недалеко находится остановка автобуса и маршрутного такси. Также мы сейчас проводим реконструкцию подъездных путей, — рассказывал в июле 2019 года ведущий инженер отдела технического надзора УКСа Центрального района Иван Злобин.
Создать товарищество собственников на всю усадебную застройку не получится — каждый дом регистрируется отдельно. Поэтому коммунальное обслуживание всего комплекса возьмет на себя ЖЭУ. Каждый собственник будет заключать договор на обслуживание с определенными (или с установленными) организациями (свет, вода, тепло и др.) плюс оплачивать земельный налог. Вывоз мусора организован централизованно на основании заключенных собственниками договоров.
Цены на квартиры в таунхаусе
Окончательная дата ввода домов в эксплуатацию — середина 2020 года. Тем не менее, квартиры в продаже еще есть. Из всех таунхаусов самые дешевые варианты расположены ближе к кольцевой. В них нет гаража, но есть дополнительная жилая комната и терраса.
На
Стоимость остальных домов распределилась следующим образом:
Часть квартир будут проданы
— Назвать комплекс суперэлитным поселком нельзя, но это единственная подобная застройка в городской черте, — пояснил Иван Злобин. — Таких больших усадебных застроек в Минске еще не было. И будет ли повторяться подобный проект, пока неизвестно. Согласитесь, это очень престижно: иметь минскую прописку и жить в собственном коттедже.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Жена пальцем ткнула — я приехал и купил». Как поживает поселок таунхаусов в Зацени, где квартиры стоят от $127 тысяч
Построить собственный дом с лужайкой и личным пространством или купить квартиру в новостройке со всеми благами и недостатками цивилизации? Каждый выбирает для...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)