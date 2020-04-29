«Жена пальцем ткнула — я приехал и купил». Как поживает поселок таунхаусов в Зацени, где квартиры стоят от $127 тысяч

— Эту квартиру в Зацени покупал нам, молодой семье, отец, — рассказал владелец таунхауса Андрей. — Сначала рассматривали «Пирс», но остановились все-таки на этом варианте — здесь мне больше понравился участок, а по цене выходило плюс-минус одинаково. Сначала хотели купить полностью блокированный дом, но они уже все были заняты, поэтому выбирали из того, что осталось.

«Ожидания-реальность» совпали практически полностью. Единственное, что сроки сдачи домов в эксплуатацию очень затянулись — мы получили ключи примерно на год позже, чем думали. Сейчас делаем ремонт.

Из инфраструктуры здесь нет ничего: ни школ, ни садиков, ни поликлиники — будем ездить в «город», но всерьез об этом пока не думали. С соседями пока не знакомились, думаю, это придет со временем.