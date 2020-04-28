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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Депутаты одобрили вступление Узбекистана в ЕАЭС В ЕАЭС ждут прибавления. Нижняя палата парламента Узбекистана одобрила вступление в Евразийский экономический союз в качестве государства-наблюдателя. Теперь...

В ЕАЭС ждут прибавления. Нижняя палата парламента Узбекистана одобрила вступление в Евразийский экономический союз в качестве государства-наблюдателя. Теперь вопрос вынесут на голосование в сенате. С инициативой присоединения Узбекистана к ЕАЭС выступило правительство страны. Детально изучив вопрос, специальная рабочая группа из Узбекистана пришла к выводу, что "взаимодействие страны с ЕАЭС послужит росту внешнеторгового оборота и усилению конкурентоспособности отраслей экономики". Напомним, сейчас в ЕАЭС пять стран: Беларусь, Казахстан, Россия, Кыргызстан и Армения. И одна страна-наблюдатель – Молдова.