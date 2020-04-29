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Беларусь планирует в 2020 году получить более 8 млн т зерна

29.04.2020 — Новости Экономики | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Беларусь планирует в 2020 году получить более 8 млн т зерна

Фото из архива

Беларусь планирует в 2020 году получить более 8 млн т зерна, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

«В текущем году в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах необходимо обеспечить темп роста производства продукции в общественном секторе 105,4%, в том числе в растениеводстве — 107,7%. Планируется получить зерна в объеме не менее 8,1 млн т, сахарной свеклы — 4,9 млн т, маслосемян рапса — 0,6 млн т, картофеля — 1,1 млн т, льноволокна — 55 тыс. т, овощей — 624 тыс. т, плодов и ягод — 170 тыс. т, а также 9,2 млн т кормовых единиц травяных кормов», — рассказали в пресс-службе.

По данным на 29 апреля, ранние яровые зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи и проса) в стране посеяли на 809,8 тыс. га (94,1% площадей). Практически во всех областях — Брестской, Гомельской, Могилевской, Минской, Гродненской — работы завершены. В Витебской области эти культуры посеяли на 71,7% площадей. В этом году в целом по стране они займут площадь 860,9 тыс. га.

Сев льна-долгунца в Беларуси проведен на 47,1 тыс. га (93,5% плана). Сахарная свекла уже посеяна на 84,8 тыс. га (92,7%), картофель — 11,2 тыс. га (51,7%), овощи — 2,62 тыс. га (58,3%). Кукуруза посеяна на 487,6 тыс. га (43,1%), яровой рапс — 39,7 тыс. га (76%). Всего яровой сев в стране проведен уже более чем на 1,7 млн га (66,7%).

Как сообщалось, в этом году яровой сев будет проведен почти на 2,6 млн га. Лен-долгунец планируется посеять на площади 50,3 тыс. га, сахарную свеклу — 91,5 тыс. га, картофель — 21,7 тыс. га, овощи — 4,5 тыс. га, кукурузу — более 1,1 млн га.

БелТА

 
 
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Фото из архива Беларусь планирует в 2020 году получить более 8 млн т зерна, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства
 
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