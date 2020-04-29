Ради «снижения рисков ухудшения финансового состояния». С 1 мая меняются подходы к кредитованию физлиц

Источник материала: Tut.by

В Беларуси с 1 мая начнут действовать новые документы, меняющие отдельные подходы к кредитованию физлиц. Соответствующие решения приняты постановлениями правления Нацбанка от 31 марта 2020 г. № 99 и от 31 марта 2020 г. № 100, которые вступают в силу с 1 мая 2020 г. Как сообщается в пресс-релизе Нацбанка, изменения «в целом будут способствовать повышению качества кредитования, а также снижению рисков ухудшения финансового состояния физических лиц и оптимизации их платежей по обязательствам».



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Постановлением правления Нацбанка от 31 марта 2020 г. № 99 внесены изменения в Инструкцию о порядке предоставления денежных средств в форме кредита и их возврата. С 1 мая банк обязан предоставлять кредитополучателю по запросу, в том числе через системы дистанционного банковского обслуживания, по меньшей мере один раз в месяц бесплатно информацию о задолженности по кредитному договору по определенной форме, установленной инструкцией. Информация должна включать, в частности, сведения о задолженности по кредиту (основной долг), сумме процентов за пользование им, а также об иных обязательствах (неустойка, штраф, пеня).

Также кредитополучатель вправе требовать от банка письменное подтверждение полного исполнения обязательств по кредитному договору. Такая норма позволит уменьшить число случаев, когда неосведомленность граждан о наличии обязательств по кредитному договору приводит к возникновению просроченной задолженности. О таких историях в последнее время писали не раз .

При ненадлежащем исполнении клиентом обязательств банк вправе потребовать досрочного возврата кредита, предварительно уведомив его об этом. При этом в кредитном договоре обязательно должно быть закреплено право кредитополучателя возвратить кредит в течение трех месяцев со дня получения соответствующего уведомления от банка.

В инструкции также закреплен запрет на взимание банком с кредитополучателя платежей (комиссионных и других), связанных с обязательством банка по предоставлению кредита. То есть все расходы, связанные с предоставлением и возвратом кредита, должны быть включены в процентную ставку.

Подходы к расчету показателя долговой нагрузки и показателя обеспеченности кредита и их допустимые значения изложены в постановлении правления Нацбанка от 31 марта 2020 г. № 100.

По сравнению с прежними подходами в постановлении № 100 конкретизированы виды ежемесячных платежей физического лица, которые используются при расчете показателя долговой нагрузки. В расчет, в частности, включаются: ежемесячный платеж по предоставляемому кредиту; ежемесячный платеж по операциям кредитного характера; ежемесячный платеж по договорам о коммерческих займах; иные платежи физлиц в соответствии с обязательствами. Также учитывается просроченная задолженность в полном объеме и наличие обязательств в случае, если физическое лицо является поручителем.

В постановлении № 100 также установлены требования к определению среднемесячного дохода физлица. Банк может использовать либо заявительный принцип предоставления информации о доходах физлица, либо подтвержденную документально информацию.

При использовании банком заявительного принципа в зависимости от вида дохода в расчет включается наименьшая из следующих величин:

— величина дохода, указанная физлицом;

— номинальная начисленная зарплата работников по областям и Минску в зависимости от места жительства физлица;

— номинальная начисленная зарплата работников по видам экономической деятельности в зависимости от вида деятельности физлица;

— средний размер пенсий, назначенных в соответствии с законодательством;

— установленная банком величина дохода, не превышающая вышеперечисленные.

В ином случае банк при определении размера среднемесячного дохода физического лица учитывает доходы, которые подтверждены.

Расчет долговой нагрузки также будет осуществляться с учетом вида кредита в соответствии с утвержденной постановлением № 100 классификацией. При этом вводится новый термин — кредитование физических лиц на условиях рассрочки. Этот вид кредитования возможен с одновременным соблюдением следующих требований:

— есть соглашение между банком и организацией торговли и сервиса;

— кредит физлицу выдается под процентную ставку, которая существенно ниже процентной ставки по кредитам, предоставленным банком при отсутствии указанных соглашений.

Подходы к расчету показателя долговой нагрузки и показателя обеспеченности кредита при выдаче кредита на финансирование недвижимости не изменились. Показатель долговой нагрузки не должен превышать 40%, обеспеченности — 90%.