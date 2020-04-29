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Бизнес: указ о поддержке экономики носит ритуальный характер

29.04.2020 12:52 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

При разработке указа о поддержке экономики использовалась ничтожная часть предложений от бизнес-союзов. Документ носит ритуальный характер и потеряет актуальность уже через месяц.

Об этом сообщает TUT.BY со ссылкой на главу Республиканского союза промышленников и предпринимателей Александра Швеца.

«Но мы ждем обещанного второго пакета мер, продолжаем мониторить ситуацию и внимательно следить за исполнением указа № 143 на местах, помогать локально нашим членским организациям, работать с экспертным пулом РСПП и БНПА, взаимодействовать с правительством», - отметил он.

Швец рассказал, что бизнес ожидал принятия документа до уплаты квартальных налогов.

По его словам, и премьер-министр, и министр экономики говорили, что они согласны с предложениями бизнес-союзов, и поддерживают их. Поэтому была надежда, что правительство будет отстаивать эти позиции. Кроме того, премьер перенес рассмотрение антикризисного пакета с 31 марта на 26-е, то есть хотел, чтобы до конца марта он уже вышел.

«Бизнес был бы поддержан колоссально, если бы под отсрочку попали налоги за первый квартал. Эти средства многим позволили бы продержаться и сохранить коллективы», - рассказал Швец.

Однако указ был принят 24 апреля, когда налоги были уже уплачены. А из предложений принята только часть. Так, в вопросах по аренде – мораторий на повышение арендной платы устанавливается до 30 сентября с последующей отсрочкой до года.

«Мы же просили об отсрочке до осени с последующей рассрочкой до 1 года. Мы исходили из того, что спрос, возможно, лишь начнет подниматься к сентябрю, но будет еще далек от полного восстановления», - подчеркнул глава бизнес-союза.

В результате для компаний, у которых весь период отсрочки отсутствовала выручка, будет непосильно платить возобновившиеся штатные платежи и погашать полугодовые отложенные.

Что касается налогов, то в документе отмечены те, которые уплачиваются в местные бюджеты во 2 и 3 кварталах. Возможна рассрочка до конца года.

«Особо настораживает, что меры эти не обязательные, а рекомендательные, и местные власти сами решают, что, кому и сколько. А главное - когда. Пока будет разработан механизм и критерии предоставления льгот, рассмотрены заявки, приняты решения, как бы не закончился и второй квартал. Вот и получается, что весь мир осторожно говорит о начале восстановления экономики лишь к концу следующего года, а нам велено подняться из пепла за полгода», - отметил Швец.

Он считает, что проблема расслоения государственного и частного бизнеса еще больше усугубилась.

«У нас как была экономика государственных компаний отдельно от экономики частного бизнеса, так и осталась. Они всегда были противопоставлены и развивались в разных условиях. Все мы можем сравнить одно только 222-е постановление, которое росчерком пера подарило за счет увеличения доли государства в уставных фондах госпредприятий 157,7 миллиона рублей (это только 1 пакет) со скудными послаблениями для частного бизнеса. 157 миллионов списанной задолженности перед бюджетом, образовавшиеся вследствие оказанной ранее (!) господдержки на фоне отсрочки арендной платы и местных налогов на несколько месяцев», - недоумевает Швец.

Напомним, указ президента о поддержке экономики был принят 24 апреля. Согласно докумету, отсрочка по уплате налогов, возможность сменить систему налогообложения, мораторий на увеличение арендной платы.

 
 
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При разработке указа о поддержке экономики использовалась ничтожная часть предложений от бизнес-союзов. Документ носит ритуальный характер и потеряет...
 
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