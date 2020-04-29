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«За шпицем спрятали рекордный прирост заболевших». Политконсультант о том, зачем Лукашенко cобака в поле

29.04.2020 15:02 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На субботнике, прошедшем 25 апреля, Александр Лукашенко высаживал деревья с белым шпицем, сидящим в корзине у президента. Чья это собака и откуда она у президента, в пресс-службе главы государства не рассказывают.

TUT.BY спросил у политического консультанта, был ли это продуманный политический ход или спонтанное решение, и насколько оно эффективно, а у кинолога — может ли собака принадлежать президенту.


Фото: пресс-служба президента Беларуси

«Топовый политтехнолог стоит от 1 миллиона долларов, собака — придумка окружения президента»

Руководитель агентства Digital Finger, политический консультант Александр Колтунов говорит, что когда увидел видео с субботника, удивился: белый шпиц в поле смотрится комично. Эксперт предполагает, что собака не принадлежит президенту, но эффект, ради которого ее использовали, она оказала.

— Шпиц — явная постановка. Президент даже называет его малыш, но шпицам такие клички не дают, им дают что-то короткое, но емкое. Собака явно не президента, мы ее не видели ни на одной съемке ранее: ни в резиденции, ни на других мероприятиях в полях. Шпиц — собака подвижная, но при этом она спокойно сидела в ведре, то есть собака явно была знакома с президентом, видела его не в первый раз, — считает Колтунов.

Эксперту сложно предположить, была ли идея взять собаку с собой в поле продумана заранее. Возможно, она родилась на лету, но, как отмечает Колтунов, придумана она не профессиональными политтехнологами или политконсультантами.


Фото: скриншот видео ОНТ

— Возможно, придумали на ходу — хозяин собаки из окружения президента, был с собакой, а кто-то подсказал президенту взять ее в корзину, а потом на руки, а возможно, это было подготовлено. Но могу сказать, что это в любом случае идея ближайшего окружения президента, потому что после смерти лорда Тимоти Белла (Британский политтехнолог, в 2008 году работал с Александром Лукашенко, — Прим.TUT.BY) информации о том, что кто-либо из значимых политтехнологов или политконсультантов работает с первым лицом Беларуси, отсутствует. Есть три политтехнолога топ-класса из Беларуси, которые работали за пределами страны, участвовали в серьезных кампаниях, и сегодня никто из них не консультирует Александра Лукашенко, — говорит Колтунов.

Эксперт добавляет: мировые политтехнологи и консультанты в Беларусь тоже приехать не могли, поскольку сегодня в США идет президентская кампания — и там услуги консультантов стоят совершенно других денег, в России — поправки в Конституцию, в Польше — выборы президента.

— Надо понимать, что работа топовых мировых технологов стоит от 1 миллиона долларов. Не представляю, чтобы сегодня в Беларуси могли заплатить такие деньги. Так что все то, что мы видим — придумка его ближайшего окружения, — говорит эксперт.

Колтунов считает, что шпиц был элементом отвлечения внимания и за ним спрятали важные новости длинных выходных: рекордный суточный рост числа заболевших COVID-19, изменения Конституции, о которых снова сказал президент во время субботника, запрос кредита от МВФ.

— Люди встречались на Радуницу, несмотря на предостережения ВОЗ, и обсуждали не рекордный трехдневный прирост заболевших, а шпица в поле. Получили позитивную эмоцию, улыбнулись, а для бабушки в деревне такие кадры вообще как бальзам на душу. Но так получилось не из-за профессиональной работой пресс-службы президента или кого-то из окружения. Все это происходит из-за отсутствия политических событий в стране и выжженного политического поля. Это трагично для общества.

Но помимо отвлечения внимания собака могла стать одним из элементов работы с молодежной аудиторией. Кроме шпица на нее было направлено появления президента с гаджетом и использованием им молодежного сленга.

— Неважно, было это подготовлено заранее или сделано по наитию, важно, что тут просматривается работа с молодежной аудиторией: президент с гаджетом, президент с собакой, президент употребляет слово «паримся» («некоторые Telegram-каналы, из-за которых мы паримся каждый день», — сказал президент), которое явно не для первого лица. В Беларуси есть аудитория людей 18−25 лет, которая знает лишь одного политика — Александра Лукашенко. Эти люди живут в гаджетах, в технологической войне между Google и Facebook, поэтому и президента тоже пытаются осовременить. Собака ведь породила кучу мемов. Лукашенко получил узнаваемость в молодежной среде, получил ссылочную массу и индекс цитирования у него вырос. И тут неважно, в каком виде. Есть три важные эмоции при работе с аудиторией: смех, страх и секс. Как только ты цепляешь что-то из этого списка — аудитория твоя, — говорит Александр Колтунов.


Фото: скриншот видео «Пул Первого»

Политконсультант также обращает внимание на то, что президент давно старается окружать себя молодежью, что, с точки зрения политтехнологии, продуманный вариант.

—  И не только девушками. В кадр с субботника попал молодой охранник, подающий президенту велосипед. Это тоже важный нюанс. Когда президент просит собаку смотреть в кадр, он делает это, чтобы фотография вышла хорошая. И тут надо понимать, что Александр Лукашенко за 25 лет стал достаточно профессиональным политиком, он четко чувствует настроения, у него звериная интуиция. И он, конечно, отрабатывает это хорошо, — считает Колтунов.

«Это собака, которую он часто видит, гуляет с ней»

Кинолог, попросивший не называть его имя, считает, что белый шпиц принадлежит президенту.

— Собака вела себя слишком спокойно рядом с президентом. Если бы это была чья-то собака, с ней надо было бы поиграть, покормить ее, наладить контакт, чтобы она к нему относилась как к своему человеку и вела себя спокойно. Не думаю, что у президента было столько времени. Скорее всего, это собака, которую он часто видит, гуляет с ней, то есть она — его.

— Но у президента всегда были большие собаки, овчарки.

— Да, мой знакомый кинолог, еще из старой гвардии, когда-то подарил президенту из своего питомника немецкую овчарку. Наверное, шпиц — новый имидж, мода.

Кинолог не отрицает, что собака может принадлежать и кому-то из ближайшего окружения Лукашенко. Но, чтобы она к нему так относилась, видеть собаку он должен довольно часто.

— Такой вариант может быть, но тогда президент хотя бы раз в неделю должен быть в гостях у хозяев собаки, чтобы она так спокойно на него реагировала, — считает кинолог.

 
 
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На субботнике, прошедшем 25 апреля, Александр Лукашенко высаживал деревья с белым шпицем, сидящим в корзине у президента. Чья это собака и откуда она у президента, в...
 
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