|
«За шпицем спрятали рекордный прирост заболевших». Политконсультант о том, зачем Лукашенко cобака в поле
29.04.2020 15:02 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На субботнике, прошедшем 25 апреля, Александр Лукашенко
TUT.BY спросил у политического консультанта, был ли это продуманный политический ход или спонтанное решение, и насколько оно эффективно, а у кинолога — может ли собака принадлежать президенту.
«Топовый политтехнолог стоит от 1 миллиона долларов, собака — придумка окружения президента»
Руководитель агентства Digital Finger, политический консультант Александр Колтунов говорит, что когда увидел видео с субботника, удивился: белый шпиц в поле смотрится комично. Эксперт предполагает, что собака не принадлежит президенту, но эффект, ради которого ее использовали, она оказала.
— Шпиц — явная постановка. Президент даже называет его
Эксперту сложно предположить, была ли идея взять собаку с собой в поле продумана заранее. Возможно, она родилась на лету, но, как отмечает Колтунов, придумана она не профессиональными политтехнологами или политконсультантами.
— Возможно, придумали на ходу — хозяин собаки из окружения президента, был с собакой, а кто-то подсказал президенту взять ее в корзину, а потом на руки, а возможно, это было подготовлено. Но могу сказать, что это в любом случае идея ближайшего окружения президента, потому что после смерти лорда
Эксперт добавляет: мировые политтехнологи и консультанты в Беларусь тоже приехать не могли, поскольку сегодня в США идет президентская кампания — и там услуги консультантов стоят совершенно других денег, в России — поправки в Конституцию, в Польше — выборы президента.
— Надо понимать, что работа топовых мировых технологов стоит от 1 миллиона долларов. Не представляю, чтобы сегодня в Беларуси могли заплатить такие деньги. Так что все то, что мы видим — придумка его ближайшего окружения, — говорит эксперт.
Колтунов считает, что шпиц был элементом отвлечения внимания и за ним спрятали важные новости длинных выходных: рекордный суточный рост числа заболевших COVID-19, изменения Конституции, о которых снова сказал президент во время субботника, запрос кредита от МВФ.
— Люди встречались на Радуницу, несмотря на предостережения ВОЗ, и обсуждали не рекордный трехдневный прирост заболевших, а шпица в поле. Получили позитивную эмоцию, улыбнулись, а для бабушки в деревне такие кадры вообще как бальзам на душу. Но так получилось не из-за профессиональной работой пресс-службы президента или кого-то из окружения. Все это происходит из-за отсутствия политических событий в стране и выжженного политического поля. Это трагично для общества.
Но помимо отвлечения внимания собака могла стать одним из элементов работы с молодежной аудиторией. Кроме шпица на нее было направлено появления президента с гаджетом и использованием им молодежного сленга.
— Неважно, было это подготовлено заранее или сделано по наитию, важно, что тут просматривается работа с молодежной аудиторией: президент с гаджетом, президент с собакой, президент употребляет слово «паримся» («некоторые Telegram-каналы, из-за которых мы паримся каждый день», — сказал президент), которое явно не для первого лица. В Беларуси есть аудитория людей 18−25 лет, которая знает лишь одного политика — Александра Лукашенко. Эти люди живут в гаджетах, в технологической войне между Google и Facebook, поэтому и президента тоже пытаются осовременить. Собака ведь породила кучу мемов. Лукашенко получил узнаваемость в молодежной среде, получил ссылочную массу и индекс цитирования у него вырос. И тут неважно, в каком виде. Есть три важные эмоции при работе с аудиторией: смех, страх и секс. Как только ты цепляешь что-то из этого списка — аудитория твоя, — говорит Александр Колтунов.
Политконсультант также обращает внимание на то, что президент давно старается окружать себя молодежью, что, с точки зрения политтехнологии, продуманный вариант.
— И не только девушками. В кадр с субботника попал молодой охранник, подающий президенту велосипед. Это тоже важный нюанс. Когда президент просит собаку смотреть в кадр, он делает это, чтобы фотография вышла хорошая. И тут надо понимать, что Александр Лукашенко за 25 лет стал достаточно профессиональным политиком, он четко чувствует настроения, у него звериная интуиция. И он, конечно, отрабатывает это хорошо, — считает Колтунов.
«Это собака, которую он часто видит, гуляет с ней»
Кинолог, попросивший не называть его имя, считает, что белый шпиц принадлежит президенту.
— Собака вела себя слишком спокойно рядом с президентом. Если бы это была чья-то собака, с ней надо было бы поиграть, покормить ее, наладить контакт, чтобы она к нему относилась как к своему человеку и вела себя спокойно. Не думаю, что у президента было столько времени. Скорее всего, это собака, которую он часто видит, гуляет с ней, то есть она — его.
— Но у президента всегда были большие собаки, овчарки.
— Да, мой знакомый кинолог, еще из старой гвардии, когда-то подарил президенту из своего питомника немецкую овчарку. Наверное, шпиц — новый имидж, мода.
Кинолог не отрицает, что собака может принадлежать и кому-то из ближайшего окружения Лукашенко. Но, чтобы она к нему так относилась, видеть собаку он должен довольно часто.
— Такой вариант может быть, но тогда президент хотя бы раз в неделю должен быть в гостях у хозяев собаки, чтобы она так спокойно на него реагировала, — считает кинолог.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«За шпицем спрятали рекордный прирост заболевших». Политконсультант о том, зачем Лукашенко cобака в поле
На субботнике, прошедшем 25 апреля, Александр Лукашенко высаживал деревья с белым шпицем, сидящим в корзине у президента. Чья это собака и откуда она у президента, в...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)