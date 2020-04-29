Прозрачность, оптимизация и снижение рисков — как меняются подходы к кредитованию физлиц с 1 мая

Источник материала: Вороновская газета





В Беларуси совершенствуются отдельные подходы к кредитованию физических лиц. Соответствующие решения приняты постановлениями правления Национального банка от 31 марта 2020 года №99 и №100, которые вступают в силу с 1 мая, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

Предоставление и возврат кредитов

Постановлением №99 внесены изменения в инструкцию о порядке предоставления денежных средств в форме кредита и их возврата (погашения). В частности, с 1 мая банки будут обязаны предоставлять кредитополучателю информацию о задолженности по кредитному договору по запросу, в том числе посредством использования систем дистанционного банковского обслуживания, по меньшей мере один раз в месяц без взимания вознаграждения. Информация должна включать в том числе сведения о задолженности по кредиту (основной долг), сумме процентов за пользование им, а также об иных обязательствах — неустойке (штрафе, пене).

«Также кредитополучатель вправе требовать от банка письменное подтверждение полного исполнения обязательств по кредитному договору. Данная норма позволит уменьшить число случаев, когда неосведомленность граждан о наличии таких обязательств приводит к возникновению просроченной задолженности», — отметили в Нацбанке .

При ненадлежащем исполнении клиентом обязательств банк вправе потребовать досрочного возврата кредита, предварительно уведомив его об этом. При этом в кредитном договоре обязательно должно быть закреплено право кредитополучателя возвратить кредит в течение трех месяцев со дня получения соответствующего уведомления от банка.

Кроме того, вводятся термины, определяющие виды платежей по кредитному договору: дифференцированные, аннуитетные, платежи равными долями. Фактически указанные платежи широко используются банками, однако до этого их определение не было закреплено законодательством.

В инструкции также закреплен запрет на взимание банком с кредитополучателя платежей (комиссионных и других), связанных с обязательством банка по предоставлению кредита. То есть все расходы, связанные с предоставлением и возвратом кредита, должны быть включены в процентную ставку.

Показатели долговой нагрузки и обеспеченности кредита

Наряду с этим из инструкции исключены нормы, касающиеся расчета показателя долговой нагрузки (ПДН) и показателя обеспеченности кредита (ПОК). Подходы к расчету указанных показателей, а также их допустимые значения изложены в постановлении правления Нацбанка №100.

По сравнению с действовавшими ранее подходами конкретизированы виды ежемесячных платежей физического лица, которые используются при расчете ПДН. В расчет, в частности, включаются платежи по предоставляемому кредиту, по операциям кредитного характера, по договорам о коммерческих займах, а также иные платежи, совершаемые физлицами в соответствии с обязательствами. Учитывается просроченная задолженность в полном объеме и наличие обязательств в случае, если физлицо является поручителем.

Установлены требования к определению среднемесячного дохода физического лица. Банк может использовать либо заявительный принцип предоставления информации о доходах физлица, либо информацию, подтвержденную документально. При использовании заявительного принципа в зависимости от вида дохода в расчет включается наименьшая из следующих величин: величина дохода, указанная физическим лицом; номинальная начисленная заработная плата работников по областям и Минску в зависимости от места жительства (пребывания) физлица; номинальная начисленная зарплата работников по видам экономической деятельности в зависимости от вида деятельности физлица; средний размер пенсий, назначенных в соответствии с законодательством; установленная банком величина дохода, не превышающая вышеперечисленные. В ином случае банк при определении размера среднемесячного дохода физлица учитывает доходы, которые подтверждены.

Подходы в отношении информации о доходах (перечень и порядок предоставления подтверждающих документов, перечень доходов, подходы к их оценке с учетом особенностей различных видов доходов и кредитов, порядок проверки информации) устанавливаются в локальных правовых актах банка.

Расчет ПДН также будет вестись с учетом вида кредита в соответствии с утвержденной постановлением №100 классификацией. При этом вводится новый термин — кредитование физических лиц на условиях рассрочки. Этот вид кредитования осуществляется с одновременным соблюдением таких требований, как наличие соглашения между банком и организацией торговли и сервиса, предоставление кредита физлицу под процентную ставку, которая существенно ниже процентной ставки по кредитам, предоставленным банком при отсутствии указанных соглашений.

Подходы к расчету ПОК, который используется при оценке банком кредитоспособности физического лица при предоставлении ему кредита на финансирование недвижимости, не изменились. Допустимые значения ПДН и ПОК остались прежними: ПДН не должен превышать 40%, ПОК — 90%.

«Внесенные изменения в целом будут способствовать повышению качества кредитования, а также снижению рисков ухудшения финансового состояния физических лиц и оптимизации их платежей по обязательствам», — подчеркнули в Нацбанке.

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