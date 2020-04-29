ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Беларусь купила первую партию нефти у Саудовской Аравии

29.04.2020 16:02 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Беларусь закупила первую партию нефти Arab Light у компании Saudi Aramco. Данную информацию подтвердил TUT.BY пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.


Фото: Reuters

Танкер с 80 тысячами тонн арабской нефти ожидается в порту Клайпеды 11 мая. Затем сырье доставят по железной дороге в Беларусь.

Поставка арабской нефти в Беларусь произойдет, несмотря на восстановление поставок в страну сырья из России по нефтепроводу «Дружба».

В апреле белорусские НПЗ получили 2 млн тонн нефти, из которых 1,56 млн тонн составили поставки из России. В планах на май покупка 1,13 млн тонн российской нефти.

«В мае продолжится работа с альтернативными источниками. Объемы будут определяться, исходя из конъюнктуры внутреннего и внешнего рынков», — сказал Тищенко.

Власти Беларуси договорились о поставках нефти с крупными российскими компаниями в конце марта после трехмесячного перерыва. Это произошло вскоре после падения мировых цен на нефть.

Нефть из Саудовской Аравии с апреля льется рекой в Европу. Saudi Aramco предложила переработчикам скидки и отсрочку платежей вплоть до 90 дней, сообщает Reuters.

Ранее Александр Лукашенко неоднократно угрожал России использовать реверсные возможности «Дружбы» для поставки в Беларусь саудовской или американской нефти через порт Гданьска.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Танкер с 80 тысячами тонн арабской нефти ожидается в порту Клайпеды 11 мая. Затем сырье доставят по железной дороге в Беларусь
 
Новости дня
Новости экономики
 
Аграрии Минской области ведут активный сев сельхозкультур
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

28.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
29.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика