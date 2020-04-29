Беларусь купила первую партию нефти у Саудовской Аравии

Источник материала: Tut.by

Беларусь закупила первую партию нефти Arab Light у компании Saudi Aramco. Данную информацию подтвердил TUT.BY пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.



Фото: Reuters

Танкер с 80 тысячами тонн арабской нефти ожидается в порту Клайпеды 11 мая. Затем сырье доставят по железной дороге в Беларусь.

Поставка арабской нефти в Беларусь произойдет, несмотря на восстановление поставок в страну сырья из России по нефтепроводу «Дружба».

В апреле белорусские НПЗ получили 2 млн тонн нефти, из которых 1,56 млн тонн составили поставки из России. В планах на май покупка 1,13 млн тонн российской нефти.

«В мае продолжится работа с альтернативными источниками. Объемы будут определяться, исходя из конъюнктуры внутреннего и внешнего рынков», — сказал Тищенко.

Власти Беларуси договорились о поставках нефти с крупными российскими компаниями в конце марта после трехмесячного перерыва. Это произошло вскоре после падения мировых цен на нефть.

Нефть из Саудовской Аравии с апреля льется рекой в Европу. Saudi Aramco предложила переработчикам скидки и отсрочку платежей вплоть до 90 дней, сообщает Reuters.

Ранее Александр Лукашенко неоднократно угрожал России использовать реверсные возможности «Дружбы» для поставки в Беларусь саудовской или американской нефти через порт Гданьска.