|
Беларусь купила первую партию нефти у Саудовской Аравии
29.04.2020 16:02 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Беларусь закупила первую партию нефти Arab Light у компании Saudi Aramco. Данную информацию подтвердил TUT.BY пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.
Танкер с 80 тысячами тонн арабской нефти ожидается в порту Клайпеды 11 мая. Затем сырье доставят по железной дороге в Беларусь.
Поставка арабской нефти в Беларусь произойдет, несмотря на восстановление поставок в страну сырья из России по нефтепроводу «Дружба».
В апреле белорусские НПЗ получили 2 млн тонн нефти, из которых 1,56 млн тонн составили поставки из России. В планах на май покупка 1,13 млн тонн российской нефти.
«В мае продолжится работа с альтернативными источниками. Объемы будут определяться, исходя из конъюнктуры внутреннего и внешнего рынков», — сказал Тищенко.
Власти Беларуси договорились о поставках нефти с крупными российскими компаниями в конце марта после трехмесячного перерыва. Это произошло вскоре после падения мировых цен на нефть.
Нефть из Саудовской Аравии с апреля
Ранее Александр Лукашенко неоднократно угрожал России использовать реверсные возможности «Дружбы» для поставки в Беларусь саудовской или американской нефти через порт Гданьска.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Танкер с 80 тысячами тонн арабской нефти ожидается в порту Клайпеды 11 мая. Затем сырье доставят по железной дороге в Беларусь
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)