Лукашенко распорядился за три года связать «трубой» «Нафтан» и Мозырский НПЗ

Источник материала: Tut.by

Власти Беларуси в 2020—2023 годах намерены построить нефтепровод «Гомель-Горки». Соответствующее распоряжение Александр Лукашенко подписал 29 апреля.



Фото: Сергей Комков, TUT.BY

В сообщении пресс-службы президента говорится, что инвестпроект реализуется «в целях диверсификации поставок нефти в Беларусь».

Заказчиком по проектированию и строительству нефтепровода определена госкомпания «Гомельтранснефть Дружба», генподрядчиком — «Белоруснефть».

«Органам государственного и местного управления поручено оказывать содействие заказчику в строительстве объекта и при необходимости принимать иные меры по реализации распоряжения», говорится в сообщении.

Нефтепровод «Гомель-Горки» призван соединить северную и южную ветки белорусского участка нефтепровода «Дружба».

В настоящее время имеются логистические сложности с поставками нефти из альтернативных источников на два завода одновременно.





Сейчас нефть из Клайпеды поставляется на новополоцкий нефтеперерабатывающий завод «Нафтан», из Одессы — на Мозырский НПЗ. В случае поставок из Польши также преимущество получит завод в Мозыре. Как пояснили в «Белнефтехиме», при строительстве «перемычки» между нефтеперекачивающими станциями в Гомеле и Горках у заводов появится возможность делиться сырьем между собой.