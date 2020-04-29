ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лукашенко распорядился за три года связать «трубой» «Нафтан» и Мозырский НПЗ

29.04.2020 19:40 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Власти Беларуси в 2020—2023 годах намерены построить нефтепровод «Гомель-Горки». Соответствующее распоряжение Александр Лукашенко подписал 29 апреля.


Фото: Сергей Комков, TUT.BY

В сообщении пресс-службы президента говорится, что инвестпроект реализуется «в целях диверсификации поставок нефти в Беларусь».

Заказчиком по проектированию и строительству нефтепровода определена госкомпания «Гомельтранснефть Дружба», генподрядчиком — «Белоруснефть».

«Органам государственного и местного управления поручено оказывать содействие заказчику в строительстве объекта и при необходимости принимать иные меры по реализации распоряжения», говорится в сообщении.

Нефтепровод «Гомель-Горки» призван соединить северную и южную ветки белорусского участка нефтепровода «Дружба».

В настоящее время имеются логистические сложности с поставками нефти из альтернативных источников на два завода одновременно.


Сейчас нефть из Клайпеды поставляется на новополоцкий нефтеперерабатывающий завод «Нафтан», из Одессы — на Мозырский НПЗ. В случае поставок из Польши также преимущество получит завод в Мозыре. Как пояснили в «Белнефтехиме», при строительстве «перемычки» между нефтеперекачивающими станциями в Гомеле и Горках у заводов появится возможность делиться сырьем между собой.

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Власти Беларуси в 2020-2023 годах намерены построить нефтепровод «Гомель-Горки». Соответствующее распоряжение Александр Лукашенко подписал 29 апреля.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Этот сезон обещает быть богатым на урожай картофеля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

28.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
29.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика