Беларусь купила первую нефть у Саудовской Аравии

Беларусь купила первую партию нефти у национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco.

«Закуплена первая партия нефти у Saudi Aramco. Это 80 тыс. т. Ожидаем танкер с нефтью в Клайпедском порту 11 мая», - сообщил пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.

При этом решение о дальнейших закупках пока не принято. «Рынок покажет, как будем действовать дальше», - цитирует Тищенко БелТА.

В феврале о возможности покупки нефти в Саудовской Аравии заявил Александр Лукашенко. На тот момент, по его словам, Беларусь вела переговоры о поставках нефти со всеми участниками мирового рынка нефти, в том числе США и ОАЭ.