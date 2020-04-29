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Беларусь купила первую нефть у Саудовской Аравии
30.04.2020 07:00 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Беларусь купила первую партию нефти у национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco.
«Закуплена первая партия нефти у Saudi Aramco. Это 80 тыс. т. Ожидаем танкер с нефтью в Клайпедском порту 11 мая», - сообщил пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.
При этом решение о дальнейших закупках пока не принято. «Рынок покажет, как будем действовать дальше», -
В феврале о возможности покупки нефти в Саудовской Аравии заявил Александр Лукашенко. На тот момент, по его словам, Беларусь вела переговоры о поставках нефти со всеми участниками мирового рынка нефти, в том числе США и ОАЭ.
Беларусь договорилась о поставках из России нефти за 4 доллара за баррель в апреле и
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Беларусь купила первую партию нефти у национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco.
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