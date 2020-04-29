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Беларусь купила первую нефть у Саудовской Аравии

30.04.2020 07:00 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Беларусь купила первую партию нефти у национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco.

«Закуплена первая партия нефти у Saudi Aramco. Это 80 тыс. т. Ожидаем танкер с нефтью в Клайпедском порту 11 мая», - сообщил пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.

При этом решение о дальнейших закупках пока не принято. «Рынок покажет, как будем действовать дальше», - цитирует Тищенко БелТА.

В феврале о возможности покупки нефти в Саудовской Аравии заявил Александр Лукашенко. На тот момент, по его словам, Беларусь вела переговоры о поставках нефти со всеми участниками мирового рынка нефти, в том числе США и ОАЭ.

Беларусь договорилась о поставках из России нефти за 4 доллара за баррель в апреле и сохранила альтернативных поставщиков (по довольно высокой цене).  Цена американской нефти марки WTI с поставкой в мае впервые упала до отрицательного значения и далее — 55 долларов за баррель пришлось доплатить, чтобы ее купили.

 
 
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Беларусь купила первую партию нефти у национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco.
 
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