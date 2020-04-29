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Беларусь купила первую партию нефти у Саудовской Аравии

29.04.2020 19:48 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Поставщик - национальная нефтяная компания Saudi Aramco. Об этом нам сообщили в пресс-службе концерна "Белнефтехим”. Речь об объеме в 80 тысяч тонн. Танкер уже в пути, его ожидают в Клайпедском порту 11 мая. После первой поставки будет принято решение  о дальнейшем сотрудничестве. К слову, в апреле Беларусь получила около 2 миллионов тонн нефти. Три четверти - это российские поставки трубопроводным и железнодорожным транспортом. Остальной объем - танкерные поставки и собственная добыча.

 
 
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Поставщик - национальная нефтяная компания Saudi Aramco. Об этом нам сообщили в пресс-службе концерна "Белнефтехим”. Речь об объеме в 80 тысяч тонн. Танкер уже в пути, его...
 
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