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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Беларусь купила первую партию нефти у Саудовской Аравии Поставщик - национальная нефтяная компания Saudi Aramco. Об этом нам сообщили в пресс-службе концерна "Белнефтехим”. Речь об объеме в 80 тысяч тонн. Танкер уже в пути, его...

Поставщик - национальная нефтяная компания Saudi Aramco. Об этом нам сообщили в пресс-службе концерна "Белнефтехим”. Речь об объеме в 80 тысяч тонн. Танкер уже в пути, его ожидают в Клайпедском порту 11 мая. После первой поставки будет принято решение о дальнейшем сотрудничестве. К слову, в апреле Беларусь получила около 2 миллионов тонн нефти. Три четверти - это российские поставки трубопроводным и железнодорожным транспортом. Остальной объем - танкерные поставки и собственная добыча.